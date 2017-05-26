Лето в Омске начнётся похолоданием

Последние дни мая в регионе окажутся теплее, чем первая неделя июня.

В эти выходные в Омской области установится по-летнему тёплая погода: днём +23...+28°C, ночью до +13 градусов. В воскресенье, 28 мая, выпадет дождь, пройдёт гроза. Погоду в течение следующей недели будет определять циркулирующие циклоны.

Неустойчивость в атмосфере будет способствовать частому образованию конвективной облачности. Ожидается тёплая погода с ливневыми дождями, грозами, кратковременным усилением ветра. В конце недели похолодает, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

Согласно предварительному прогнозу, 1 июня в Омске похолодает до +11 градусов, пройдёт дождь. Первые выходные лета также будут дождливыми, температура воздуха составит +15...+17°C.