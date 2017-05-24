Дорожники Омска получат новый асфальтоукладчик
Общество  •  24 мая 2017, 14:14, последнее обновление 24 мая 2017, 15:33  •  печать

Дорожники Омска получат новый асфальтоукладчик

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Машину приобретают к разгару сезона ремонтных работ.

Мэрия планирует купить новый асфальтоукладчик, на который выделено 14 млн руб. Документы для проведения электронного аукциона сейчас готовятся. Согласно условиям контракта машина на гусеничном ходу должна укладывать асфальтобетонную смесь на ширине до пяти метров и обладать производительностью не менее 400 тонн в час.

Техника поступит в распоряжение муниципального Управления дорожного хозяйства и благоустройства и будет использоваться для аварийно-восстановительного ремонта дорог.

Теги  •  #дороги #мэрия #техника

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Комментарии
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Юля Пучкова  •  24 мая 2017, 14:36

Новый асфальтоукладчик, это конечно хорошо. Остается надеяться, что дороги, отремонтированные с его помощью, будут отличного качества. Иначе деньги на новую технику окажутся, как это у нас частенько случается, потрачены впустую.

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