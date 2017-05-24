Дорожники Омска получат новый асфальтоукладчик

Мэрия планирует купить новый асфальтоукладчик, на который выделено 14 млн руб. Документы для проведения электронного аукциона сейчас готовятся. Согласно условиям контракта машина на гусеничном ходу должна укладывать асфальтобетонную смесь на ширине до пяти метров и обладать производительностью не менее 400 тонн в час.

Техника поступит в распоряжение муниципального Управления дорожного хозяйства и благоустройства и будет использоваться для аварийно-восстановительного ремонта дорог.