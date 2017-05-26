Омский дептранс вынужден бороться с расклейщиками объявлений
Общество  •  26 мая 2017, 11:24, последнее обновление 26 мая 2017, 11:24  •  печать

Омский дептранс вынужден бороться с расклейщиками объявлений

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Муниципальным предприятиям тяжело даётся обслуживание 5437 опор контактной сети, 305 светофорных объектов и 24 416 дорожных знаков.

Специалистам департамента транспорта администрации города приходится регулярно очищать оборудование от объявлений, наклеенных на опорах, колонках и стойках. В противном случае ведомство оштрафуют за ненадлежащее содержание объектов.

Иначе не избежать штрафов, на которые у предприятия нет средств, - рассказал директор МП "Электрический транспорт" Сергей Ткалун. - Каждую среду приходится отвлекать по 16 человек, среди которых водители, технические работники и специалисты по обслуживанию тяговых подстанций.

Очищение опор контактной сети и светофорных объектов оплачивается отдельно и требует привлечения специальной техники. "Теряем рабочее время на задержание расклейщиков объявлений, оформление заявлений на них в правоохранительные органы", - с сожалением отмечает Ткалун.

Специалисты МП "Транссигнал" ежедневно очищают светофорные объекты и стойки дорожных знаков. "Водители, электромонтёры светофоров, сотрудники по ремонту и восстановлению дорожных знаков принесли бы больше пользы, занимаясь своими прямыми обязанностями, а не очисткой оборудования от объявлений, - уверен исполняющий обязанности директора департамента транспорта Игорь Кожухов. - Ведь от их работы зависит качество пассажироперевозок и безопасность движения на дорогах Омска. К тому же из-за этого предприятия, и без того работающие в режиме жёсткой экономии, несут финансовые потери". В дептрансе предлагают депутатам Омского городского совета установить штрафы за расклеивание объявлений на имуществе предприятий муниципального транспорта.

Теги  •  #объявление #светофор

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Комментарии
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Мирослав В-ов  •  26 мая 2017, 11:37

Дептрансу не позавидуешь, бороться с расклейщиками объявлений практически невозможно. Нужно что-то придумывать.

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