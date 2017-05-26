Омский дептранс вынужден бороться с расклейщиками объявлений

Специалистам департамента транспорта администрации города приходится регулярно очищать оборудование от объявлений, наклеенных на опорах, колонках и стойках. В противном случае ведомство оштрафуют за ненадлежащее содержание объектов.

Иначе не избежать штрафов, на которые у предприятия нет средств, - рассказал директор МП "Электрический транспорт" Сергей Ткалун. - Каждую среду приходится отвлекать по 16 человек, среди которых водители, технические работники и специалисты по обслуживанию тяговых подстанций.

Очищение опор контактной сети и светофорных объектов оплачивается отдельно и требует привлечения специальной техники. "Теряем рабочее время на задержание расклейщиков объявлений, оформление заявлений на них в правоохранительные органы", - с сожалением отмечает Ткалун.

Специалисты МП "Транссигнал" ежедневно очищают светофорные объекты и стойки дорожных знаков. "Водители, электромонтёры светофоров, сотрудники по ремонту и восстановлению дорожных знаков принесли бы больше пользы, занимаясь своими прямыми обязанностями, а не очисткой оборудования от объявлений, - уверен исполняющий обязанности директора департамента транспорта Игорь Кожухов. - Ведь от их работы зависит качество пассажироперевозок и безопасность движения на дорогах Омска. К тому же из-за этого предприятия, и без того работающие в режиме жёсткой экономии, несут финансовые потери". В дептрансе предлагают депутатам Омского городского совета установить штрафы за расклеивание объявлений на имуществе предприятий муниципального транспорта.