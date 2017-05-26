СибАДИ построит в Омске автогород для детей

СибАДИ построит экспериментальный проект "Детский автогород", где дошкольники и школьники будут изучать ПДД. Строительство планируют осуществить до 2020 года.

Решение о создании обучающих площадок "Детский автогород" было принято на заседании межведомственной рабочей группы по реализации федеральной программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах" под председательством замминистра образования и науки РФ Вениамина Каганова. Один из этих проектов будет реализовывать СибАДИ, пишут "Коммерческие вести".

Пока место расположения для "Детского автогорода" не выбрано. Также не озвучивался объём инвестиций.

Такая площадка будет включать в себя закрытый полигон с дорожными знаками, светофорами и разметкой. На нём будут заниматься на электромобилях, велосипедах и самокатах. На территории центра расположится автоматизированный автодром, картинг-трасса, классы для теоретических занятий и автотренажёры.

Заниматься на площадках будут дети всех возрастов - от дошкольников до учащихся старших классов. Также здесь будут проходить повышение квалификации школьные учителя, соцработники и воспитатели детсадов.