Кормиловка станет частью зелёного пояса Омска

Ученики Кормиловской школы № 1 решили сделать районный посёлок частью зелёного пояса Омска. Четыре месяца назад здесь появился собственный экоотряд. Его лидер Артём Гитал в социальных сетях рассказал о том, что школьники намерены высаживать новые деревья, но не имеют хороших саженцев. К осени экологи со всей страны выразили готовность прислать в Кормиловку необходимые саженцы.

24 мая кормиловские школьники получили от министерства природных ресурсов и экологии Омской области крупномерные саженцы сосны. Это позволило заложить у образовательного учреждения новую аллею. Местный экоотряд отправится в Москву, где 2 июня на всероссийском форуме учащиеся смогут рассказать о формировании зелёного пояса Омска.