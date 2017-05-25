Кормиловка станет частью зелёного пояса Омска
Общество  •  25 мая 2017, 08:48, последнее обновление 25 мая 2017, 12:11  •  печать

Кормиловка станет частью зелёного пояса Омска

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В Кормиловской средней школе заложили новую аллею.

Ученики Кормиловской школы № 1 решили сделать районный посёлок частью зелёного пояса Омска. Четыре месяца назад здесь появился собственный экоотряд. Его лидер Артём Гитал в социальных сетях рассказал о том, что школьники намерены высаживать новые деревья, но не имеют хороших саженцев. К осени экологи со всей страны выразили готовность прислать в Кормиловку необходимые саженцы.

24 мая кормиловские школьники получили от министерства природных ресурсов и экологии Омской области крупномерные саженцы сосны. Это позволило заложить у образовательного учреждения новую аллею. Местный экоотряд отправится в Москву, где 2 июня на всероссийском форуме учащиеся смогут рассказать о формировании зелёного пояса Омска.

Теги  •  #аллея #Кормиловка

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