У омского метромоста реконструировали бесхозную лестницу

В Кировском округе Омска отремонтировали бесхозную деревянную лестницу у метромоста. Омичи, проживающие по улицам 1-й, 2-й и 3-й Островской, с трудом могли добраться до остановки общественного транспорта.

Лестница не стоит на балансе ни у одной из обслуживающих организаций города, поэтому не обновлялась со времени открытия метромоста, хотя является единственным выходом к остановке общественного транспорта. Кроме того, первоначальная конструкция лестницы была крайне неудобна, - рассказала квартальная Нина Шеина.

Материал для реконструкции лестницы предоставил один из омских заводов. Работы по восстановлению ветхих ступеней и пришедших в негодность креплений выполнили специалисты дорожно-эксплуатационного участка Кировского округа управления дорожного хозяйства и благоустройства.