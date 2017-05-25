У омского метромоста реконструировали бесхозную лестницу
Общество  •  25 мая 2017, 07:44, последнее обновление 25 мая 2017, 12:14  •  печать

У омского метромоста реконструировали бесхозную лестницу

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Жители квартала № 89 в Кировском округе смогут беспрепятственно дойти до остановки общественного транспорта.

В Кировском округе Омска отремонтировали бесхозную деревянную лестницу у метромоста. Омичи, проживающие по улицам 1-й, 2-й и 3-й Островской, с трудом могли добраться до остановки общественного транспорта.

Лестница не стоит на балансе ни у одной из обслуживающих организаций города, поэтому не обновлялась со времени открытия метромоста, хотя является единственным выходом к остановке общественного транспорта. Кроме того, первоначальная конструкция лестницы была крайне неудобна, - рассказала квартальная Нина Шеина.

Материал для реконструкции лестницы предоставил один из омских заводов. Работы по восстановлению ветхих ступеней и пришедших в негодность креплений выполнили специалисты дорожно-эксплуатационного участка Кировского округа управления дорожного хозяйства и благоустройства.

Теги  •  #лестница #метромост

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