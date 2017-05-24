Омский ипподром откроется в срок и с тотализатором
Общество  •  24 мая 2017, 17:58, последнее обновление 24 мая 2017, 18:00  •  печать

Омский ипподром откроется в срок и с тотализатором

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Забастовка конезаводчиков и коневладельцев не станет помехой для празднования 130-летия омского ипподрома.

Сезон на омском ипподроме откроется в срок - 28 мая. Эту информация получила подтверждение по итогам встречи первого заместителя губернатора Омской области Андрея Новосёлова с советником ОАО "Росипподромы" Дмитрием Дмитриевым. Как ранее сообщал "Омск Здесь", открытие сезона на омском ипподроме должно было состоятся ещё 21 мая, но этого не произошло из-за забастовки конезаводчиков и коневладельцев. Они выразили руководству ОАО "Росипподромы" недоверие.

В течение четырёх часов обсуждались вопросы развития коневодческой отрасли и работы ипподрома, - рассказал по итогам встречи с бастующими Дмитрий Дмитриев. - Диалог был конструктивным и полезным. Омская инициативная группа предложила устроить на ипподроме помимо беговых, скаковые дорожки с более мягким грунтом, где можно демонстрировать зрелищные программы… Мы обсудили все запланированные заезды и мероприятия. Все скачки пройдут в срок.

Руководитель омского ипподрома Андрей Першин отметил, что на открытии сезона можно будет делать ставки. Зимой ипподром получил лицензию на работу тотализатора.

Теги  •  #забастовка #омский ипподром

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Комментарии
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Виктор Вайз  •  24 мая 2017, 19:02

А что не такая уж плохая идея - думаю, что лошадкам помогут деньги безумных игроков и просто любителей конного спорта и пощекотать нервы адреналином))

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