Жильцов аварийного омского дома обвинили во вспучивании стены
Общество  •  24 мая 2017, 15:49, последнее обновление 24 мая 2017, 15:50  •  печать

Жильцов аварийного омского дома обвинили во вспучивании стены

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Причиной вспучивания стены дома назвали оборудование душевых.

В администрации города уверены, что стена аварийной 5-этажки вспучилась из-за оборудованных жильцами душевых, сообщает НГС. Накануне в социальных сетях было опубликовано фото дома со вспучившейся стеной. Строение признано аварийным и подлежит реконструкции.

Дело в том, что собственники без согласия соответствующих органов изменили функциональное назначение помещения - оборудовали душевые кабины, - заявила начальник отдела переселения граждан из аварийного жилищного фонда департамента имущественных отношений Евгения Скворцова. - Если бы с самого начала всё это проводилось с разрешения, то эта ситуация бы и не возникла.

Аналогичного мнения придерживаются и в Госжилинспекции. "Это халатное отношение собственников к общему имуществу, - уверена главный специалист Оксана Виноградова. - Причину я могу только предположить: там с торца дома идут душевые, собственники как попало наустанавливали раковин. Стены мокнут и разрушаются. Там как таковой перепланировки нет: как были помывочные, так и есть, но одно дело - стояли раковины, а сейчас их используют как душ. В техпаспорте [дома] нет информации о душевых".

Жильцы в суде доказали, что дом может обрушиться. Старшая по дому № 55 по улице 20-го Партсъезда Ирина Ходыкина утверждает, что в паспорте сооружения были предусмотрены мойки для ног. Сушить бельё после стирки собственники вынуждены в своих квартирах.

Теги  •  #аварийный дом #стена

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