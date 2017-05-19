В Омской области обнаружили огромную тучу насекомых

Фотография появилась в группе Regik55 в социальной сети "ВКонтакте". Автор фото сообщает, что снимок был сделан в лесном массиве Крутинского района.

Опознать вид насекомых очевидцы не смогли. Предположительно, в такое скопление они собрались в период спаривания. Но комментаторы высказали и другие, менее серьёзные предположения. "В "Окей" за сахаром", - иронизируют омичи. Добавим, что у омских энтомологов есть сомнения в достоверности фотографии.