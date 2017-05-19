В Омской области обнаружили огромную тучу насекомых
Общество  •  19 мая 2017, 10:49, последнее обновление 19 мая 2017, 10:51  •  печать

В Омской области обнаружили огромную тучу насекомых

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Очевидцы засняли скопление неизвестных насекомых на западе области.

Фотография появилась в группе Regik55 в социальной сети "ВКонтакте". Автор фото сообщает, что снимок был сделан в лесном массиве Крутинского района.

 

Опознать вид насекомых очевидцы не смогли. Предположительно, в такое скопление они собрались в период спаривания. Но комментаторы высказали и другие, менее серьёзные предположения. "В "Окей" за сахаром", - иронизируют омичи. Добавим, что у омских энтомологов есть сомнения в достоверности фотографии.

Теги  •  #Крутинский район #насекомое

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Комментарии
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Анна Орлова  •  19 мая 2017, 12:05

Жуть. Представьте, что это комары. Если человек попадёт в такую тучу, то его живьем съедят.

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