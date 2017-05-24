Пристав со скандальным Instagram уволилась из органов

Скандал разразился накануне, после публикации снимков из Instagram-аккаунта сотрудницы УФССП России по Омской области. Девушка выложила фотографию табельного оружия и бутылки пива, сопроводив её хештегами #конецрабочегодня, #желаниеубивать, #можнорасслабиться. Ранее она разместила видеозапись из кафе, на которой они с подругой демонстрировали якобы табельное оружие.

По данному факту приставы провели внутреннюю проверку. Оказалось, что оскандалившаяся сотрудница больше не работает в органах. По информации телеканала "Продвижение", девушка уволилась в начале мая по собственному желанию.

Добавим, что пресс-служба УФССП по Омской области дала следующее пояснение действий своей экс-сотрудницы: в стаканах на фотографии было не пиво, а лимонад, пистолет же - игрушечный. Омским приставам не запрещено вести аккаунты в социальных сетях, но они должны уведомлять об этом своё руководство.