Пристав со скандальным Instagram уволилась из органов
Общество  •  24 мая 2017, 09:58, последнее обновление 24 мая 2017, 10:20  •  печать

Пристав со скандальным Instagram уволилась из органов

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Девушка приняла решение покинуть омское управление ФССП.

Скандал разразился накануне, после публикации снимков из Instagram-аккаунта сотрудницы УФССП России по Омской области. Девушка выложила фотографию табельного оружия и бутылки пива, сопроводив её хештегами #конецрабочегодня, #желаниеубивать, #можнорасслабиться. Ранее она разместила видеозапись из кафе, на которой они с подругой демонстрировали якобы табельное оружие.

По данному факту приставы провели внутреннюю проверку. Оказалось, что оскандалившаяся сотрудница больше не работает в органах. По информации телеканала "Продвижение", девушка уволилась в начале мая по собственному желанию.

Добавим, что пресс-служба УФССП по Омской области дала следующее пояснение действий своей экс-сотрудницы: в стаканах на фотографии было не пиво, а лимонад, пистолет же - игрушечный. Омским приставам не запрещено вести аккаунты в социальных сетях, но они должны уведомлять об этом своё руководство.

Теги  •  #Instagram #увольнение #УФССП

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Комментарии
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Анна Мишина  •  24 мая 2017, 10:03

При приеме на госслужбу, по-моему, нужно уделять более пристальное внимание моральному облику кандидатов.

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Николай Каринин  •  24 мая 2017, 10:02

Просто нужно всегда помнить, где работаете, и соответственно думать, можно ли размещать подобные фото.

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