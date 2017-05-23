Instagram омского пристава может стать поводом для служебной проверки
Общество  •  23 мая 2017, 11:07, последнее обновление 23 мая 2017, 12:50  •  печать

Instagram омского пристава может стать поводом для служебной проверки

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В федеральной службе судебных приставов не исключают проверку по факту опубликованных в социальной сети снимков одним из судебных приставов-исполнителей.

Накануне в сети судебный пристав-исполнитель одного из отделов выложила в свой Instagram снимок табельного оружия и бутылки пива, сопроводив его недвусмысленными хештегами "#конецрабочегодня", "#желаниеубивать", "#можнорасслабиться". Ранее она разместила видеозапись из кафе, на которой они с подругой демонстрировали табельное оружие. Об этом сообщает "Новый Омск".

При этом в правоохранительных органах не принято заводить личные страницы в соцсетях, а подобные публикации и вовсе могут стоить специалисту карьеры. Как сообщили в УФССП по Омской области, данный факт в ведомстве не оставят без внимания.

Теги  •  #инстаграм #служебная проверка #судебный пристав

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