В омском УФССП объяснили скандальные снимки в Instagram своего пристава
Общество  •  23 мая 2017, 12:23, последнее обновление 23 мая 2017, 12:50  •  печать

В омском УФССП объяснили скандальные снимки в Instagram своего пристава

Автор:

Как сообщили в ведомстве, фото возле окна сделано во время ежегодного субботника, а в стаканах налито не пиво, а лимонад. Что касается видеозаписи с оружием, то пистолет, по словам приставов, игрушечный.

В УФССП по Омской области, рассказали, как в сети появились провокационные снимки одной из сотрудниц. Напомним, накануне в сети судебный пристав-исполнитель одного из отделов выложила в свой Instagram снимок табельного оружия и бутылки пива, сопроводив его недвусмысленными хештегами "#конецрабочегодня", "#желаниеубивать", "#можнорасслабиться". Ранее она разместила видеозапись из кафе, на которой они с подругой демонстрировали якобы табельное оружие.

Как сообщили в ФССП по Омской области, по данному факту в ведомстве проводится проверка. Что касается права приставов вести в социальных сетях страницы, то это возможно по уведомлению руководства.

- По выявленным обстоятельствам данные изображения были сделаны в одном из отделов во время ежегодного субботника. На изображении одна из наших сотрудниц, которая моет окно, в стаканах на изображении не пиво, как пишут в СМИ, а лимонад. Что касается видеоизображений в кафе с оружием, то они сделаны её родственницей, а пистолет - игрушечный, - сообщили "Омск Здесь" в пресс-службе УФССП по Омской области.

Сейчас, как заверили в ведомстве, продолжается служебная проверка, по итогам которой будет принято решение, вплоть до увольнения сотрудника.

Теги  •  #Instagram #комментарии #проверка #судебный пристав

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Елена Головина  •  23 мая 2017, 14:39

Конечно, и пистолет игрушка, и пиво уже лимонадом стало, все такие "отмазки" потом говорят. Ну повеселились, так все знают, что в пятницу нужно отдавать телефон друзьям на хранение, чтобы в социальные сети фото не выложить.

Ответить
Последние новости
Омских коммунальщиков будут судить за налоговые преступления  •  сегодня, 16:02
Омский губернатор расскажет в Баварии, как пустил газ в Азово  •  сегодня, 15:45
Омские силачи проверили, кто лучше всех отбуксирует пятитонный автомобиль  •  сегодня, 15:22
Самым богатым замом мэра Омска стала Инна Парыгина  •  сегодня, 15:08
В Омске директор ООО ТД "ФинансАгроТрейд" не заплатил 35 млн рублей налогов  •  сегодня, 14:30
Доход омского мэра упал почти на 400 тысяч рублей  •  сегодня, 14:24  •   1
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400