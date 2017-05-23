В омском УФССП объяснили скандальные снимки в Instagram своего пристава

Как сообщили в ведомстве, фото возле окна сделано во время ежегодного субботника, а в стаканах налито не пиво, а лимонад. Что касается видеозаписи с оружием, то пистолет, по словам приставов, игрушечный.

В УФССП по Омской области, рассказали, как в сети появились провокационные снимки одной из сотрудниц. Напомним, накануне в сети судебный пристав-исполнитель одного из отделов выложила в свой Instagram снимок табельного оружия и бутылки пива, сопроводив его недвусмысленными хештегами "#конецрабочегодня", "#желаниеубивать", "#можнорасслабиться". Ранее она разместила видеозапись из кафе, на которой они с подругой демонстрировали якобы табельное оружие.

Как сообщили в ФССП по Омской области, по данному факту в ведомстве проводится проверка. Что касается права приставов вести в социальных сетях страницы, то это возможно по уведомлению руководства.

- По выявленным обстоятельствам данные изображения были сделаны в одном из отделов во время ежегодного субботника. На изображении одна из наших сотрудниц, которая моет окно, в стаканах на изображении не пиво, как пишут в СМИ, а лимонад. Что касается видеоизображений в кафе с оружием, то они сделаны её родственницей, а пистолет - игрушечный, - сообщили "Омск Здесь" в пресс-службе УФССП по Омской области.

Сейчас, как заверили в ведомстве, продолжается служебная проверка, по итогам которой будет принято решение, вплоть до увольнения сотрудника.