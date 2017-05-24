На завершение дорожного ремонта 2016 года Омской области выделили 92 млн рублей

В сельских районах за счёт федеральных средств реконструируют восемь участков дорог.

Между правительством Омской области и Росавтодором подписано соглашение о выделении 92 млн рублей для завершения работ, начатых на сельских дорогах в прошлом году.

За счёт федеральных средств будут отремонтированы участки автодорог Нагорно-Аевск - Бородинка (0 км-2 км) в Тевризском районе, Исилькуль - Полтавка в Исилькульском районе, завершено строительство автодороги по улице Механизаторов в Исилькуле и улице Чкалова в Таре. Будет проведена реконструкция проездов к деревне Кочки в Любинском районе и аулу Жанааул в Москаленском районе. В Любино уложат новое асфальтобетонное покрытие на улице Западной.

Работы на дорожных объектах начнутся в августе после проведения необходимых конкурсных процедур.