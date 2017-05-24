На завершение дорожного ремонта 2016 года Омской области выделили 92 млн рублей
Общество  •  24 мая 2017, 09:40, последнее обновление 24 мая 2017, 10:08  •  печать

На завершение дорожного ремонта 2016 года Омской области выделили 92 млн рублей

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В сельских районах за счёт федеральных средств реконструируют восемь участков дорог.

Между правительством Омской области и Росавтодором подписано соглашение о выделении 92 млн рублей для завершения работ, начатых на сельских дорогах в прошлом году.

За счёт федеральных средств будут отремонтированы участки автодорог Нагорно-Аевск - Бородинка (0 км-2 км) в Тевризском районе, Исилькуль - Полтавка в Исилькульском районе, завершено строительство автодороги по улице Механизаторов в Исилькуле и улице Чкалова в Таре. Будет проведена реконструкция проездов к деревне Кочки в Любинском районе и аулу Жанааул в Москаленском районе. В Любино уложат новое асфальтобетонное покрытие на улице Западной.

Работы на дорожных объектах начнутся в августе после проведения необходимых конкурсных процедур.

Теги  •  #ремонт #сельские районы

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