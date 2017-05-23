По поручению сибирского полпреда юную омичку устроили в детский сад
Общество  •  23 мая 2017, 16:50  •  печать

По поручению сибирского полпреда юную омичку устроили в детский сад

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Сергей Меняйло добился устройства юной омички в специализированный детский сад.

Молодой семье Матвеевых по поручению полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло выдана путёвка в специализированный детский сад. По показаниям ребёнку подходил Центр развития ребёнка № 100, где занимаются проблемами развития речи, но городской департамент образования отказался направить девочку в это дошкольное учреждение.

25 апреля в ходе личного приёма по поручению президента Сергей Меняйло выслушал отца ребёнка Андрея Матвеева. Полпред распорядился решить проблему в течение месяца.

Путёвка в Центр развития ребёнка № 100 была предоставлена девочке 16 мая.

Теги  •  #детский сад #Сергей Меняйло

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Комментарии
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Sergei Zotov  •  23 мая 2017, 20:12

молодцы занимаются проблемами развития речи !

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