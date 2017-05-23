По поручению сибирского полпреда юную омичку устроили в детский сад

Молодой семье Матвеевых по поручению полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло выдана путёвка в специализированный детский сад. По показаниям ребёнку подходил Центр развития ребёнка № 100, где занимаются проблемами развития речи, но городской департамент образования отказался направить девочку в это дошкольное учреждение.

25 апреля в ходе личного приёма по поручению президента Сергей Меняйло выслушал отца ребёнка Андрея Матвеева. Полпред распорядился решить проблему в течение месяца.

Путёвка в Центр развития ребёнка № 100 была предоставлена девочке 16 мая.