Омичка, угнавшая и разбившая дорогой Lexus подруги, отправится под суд
Происшествия  •  23 мая 2017, 11:00, последнее обновление 23 мая 2017, 11:23  •  печать

Омичка, угнавшая и разбившая дорогой Lexus подруги, отправится под суд

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В Омске будут судить 25-летнюю омичку, которая отправилась на встречу с приятелем на дорогой иномарке своей знакомой. Когда девушка решила вернуть автомобиль, на обратной дороге не справилась с управлением и врезалась в бетонный столб.

Прокуратура Центрального округа Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней местной жительницы. Она обвиняется по части третьей ст. 166 УК РФ.

По версии следствия, 12 марта 2017 года омичка была пьяна, когда находилась в гостях у своей знакомой. Дождавшись, когда хозяйка уснёт, девушка взяла ключи от её автомобиля Lexus NX 200. После этого она отправилась на встречу к своему приятелю.

Уже на обратной дороге к дому подруги обвиняемая врезалась в бетонный столб около дома № 54 на улице Пушкина. В результате сумма причинённого ущерба составила более 1,5 млн руб.

Отметим, что по информации "Нового Омска", дорогая иномарка принадлежит Наталье Чемодановой - дочери начальника Калачинского ОВД Михаила Чемоданова.

Свою вину в совершении преступления омичка признала полностью, однако причинённый ущерб не возместила. В настоящее время уголовное дело в отношении неё направлено в Куйбышевский районный суд Омска для рассмотрения. Первое заседание должно состояться уже сегодня. Любительнице покататься на чужих авто грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: Авто Омск, Аварийный Омск

Теги  •  #Lexus #столб #суд #уголовное дело #угон

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Комментарии
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Денис Скулкин  •  23 мая 2017, 13:40

Никого не смущает папа начальник Калачинского ОВД Михаил Чемоданов и стоимость автомобиля дочери?

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Евгений Ронин  •  23 мая 2017, 13:34

Может, девушка и рада бы возместить ущерб, но разве просто найти в кошельке лишних полтора "лимона"?

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