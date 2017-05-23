Омичка, угнавшая и разбившая дорогой Lexus подруги, отправится под суд

В Омске будут судить 25-летнюю омичку, которая отправилась на встречу с приятелем на дорогой иномарке своей знакомой. Когда девушка решила вернуть автомобиль, на обратной дороге не справилась с управлением и врезалась в бетонный столб.

Прокуратура Центрального округа Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней местной жительницы. Она обвиняется по части третьей ст. 166 УК РФ.

По версии следствия, 12 марта 2017 года омичка была пьяна, когда находилась в гостях у своей знакомой. Дождавшись, когда хозяйка уснёт, девушка взяла ключи от её автомобиля Lexus NX 200. После этого она отправилась на встречу к своему приятелю.

Уже на обратной дороге к дому подруги обвиняемая врезалась в бетонный столб около дома № 54 на улице Пушкина. В результате сумма причинённого ущерба составила более 1,5 млн руб.

Отметим, что по информации "Нового Омска", дорогая иномарка принадлежит Наталье Чемодановой - дочери начальника Калачинского ОВД Михаила Чемоданова.

Свою вину в совершении преступления омичка признала полностью, однако причинённый ущерб не возместила. В настоящее время уголовное дело в отношении неё направлено в Куйбышевский районный суд Омска для рассмотрения. Первое заседание должно состояться уже сегодня. Любительнице покататься на чужих авто грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: Авто Омск, Аварийный Омск