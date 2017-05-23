Омичка, угнавшая и разбившая дорогой Lexus подруги, отправится под суд

Прокуратура Центрального округа Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней местной жительницы. Она обвиняется по части третьей ст. 166 УК РФ.
По версии следствия, 12 марта 2017 года омичка была пьяна, когда находилась в гостях у своей знакомой. Дождавшись, когда хозяйка уснёт, девушка взяла ключи от её автомобиля Lexus NX 200. После этого она отправилась на встречу к своему приятелю.
Уже на обратной дороге к дому подруги обвиняемая врезалась в бетонный столб около дома № 54 на улице Пушкина. В результате сумма причинённого ущерба составила более 1,5 млн руб.
Отметим, что по информации "Нового Омска", дорогая иномарка принадлежит Наталье Чемодановой - дочери начальника Калачинского ОВД Михаила Чемоданова.
Свою вину в совершении преступления омичка признала полностью, однако причинённый ущерб не возместила. В настоящее время уголовное дело в отношении неё направлено в Куйбышевский районный суд Омска для рассмотрения. Первое заседание должно состояться уже сегодня. Любительнице покататься на чужих авто грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото: Авто Омск, Аварийный Омск
Никого не смущает папа начальник Калачинского ОВД Михаил Чемоданов и стоимость автомобиля дочери?
Может, девушка и рада бы возместить ущерб, но разве просто найти в кошельке лишних полтора "лимона"?