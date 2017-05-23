Объявлены торги на приобретение последних 54 квартир для омских переселенцев
Общество  •  23 мая 2017, 15:03, последнее обновление 23 мая 2017, 15:27  •  печать

Объявлены торги на приобретение последних 54 квартир для омских переселенцев

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Мэрия Омска приобретёт 54 квартиры для переселенцев из ветхого и аварийного жилья на свободном рынке.

В Омске завершается региональная программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Объявлены торги на приобретение 54 квартир. Начата процедура приёма заявок от поставщиков. В отделанные "под ключ" квартиры омичи смогут въехать в третьем квартале 2017 года.

На территории Омска будет ликвидировано 94 461,2 квадратных метра аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, переселено 7243 человек из 337 аварийных домов, - заявила директор департамента жилищной политики администрации города Светлана Шенфельд.

Напомним, что в региональную программу вошло 337 домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. Осталось расселить в Омске 26 многоквартирных домов (436 квартир). Часть их жильцов получат квартиры в новом доме на улице Завертяева, который планируется сдать в конце мая. В начале июля будет сдан дом на улице Барнаульской.

Теги  •  #ветхое жильё #переселение

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