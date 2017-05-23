В правительстве Омской области обещают открыть беговой сезон на ипподроме 28 мая

Подготовка к открытию сезона на омском ипподроме идёт в плановом режиме на фоне сообщений о забастовке конезаводчиков.

21 мая на омском ипподроме должно было состояться открытие сезона, но его пришлось отменить из-за забастовки конезаводчиков и коневладельцев. Они обратились с открытым письмом к руководству ОАО "Российские ипподромы", в управлении которого с 2011 года находятся все ипподромы в стране.

Конезаводчики и коневладельцы настаивают на том, что ОАО "Российские ипподромы" никак не вкладывается в развитие ипподромов. Владельцы лошадей вынуждены сами содержать ипподром и скидываться на призовые при проведении соревнований.

Пресс-секретарь губернатора Омской области Юлия Соколенко в разговоре с "Омск Здесь" пояснила, что открытие бегового сезона на ипподроме в Омске состоится 28 мая: "Подготовка к мероприятию идёт в плановом порядке. Кубок губернатора состоится, как и было решено ранее".

Президент Федерации конного спорта Омской области Андрей Гисс настаивает на том, что в правительстве Омской области не знакомы с планом мероприятий на ипподроме. "21 мая должно было состояться открытие сезона на всех российских ипподромах, - рассказал Гисс. - Оно должно было пройти не только в Омской области, но и в других регионах Сибири. Кубок губернатора может не состояться, но надеюсь, что до этого не дойдёт".

По информации "Омск Здесь", в правительстве Омской области решением проблемы с забастовкой владельцев лошадей занимается первый заместитель губернатора Андрей Новосёлов. Он уже собирал по этому вопросу совещание. Также сегодня в Омск должен прибыть для обсуждения сложившейся ситуации представитель "Российских ипподромов".