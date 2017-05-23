Большая вода уходит из Черлака

В регионе проходит вторая волна паводка, вызванная природоохранными спусками воды в водохранилищах Восточного Казахстана. На данный момент в Омской области подтоплены дома и участки только в одном населённом пункте - посёлке Затон Черлакского района. Уровень Иртыша в этом районе составляет 634 см. По данным областного МЧС на сегодняшнее утро, подтоплены 21 дом и 56 приусадебных участков. Свои дома временно покинули 19 человек.

Новых подтоплений в Черлакском районе не ожидается, так как за минувшие 12 часов уровень воды уменьшился на 2 см. Прогнозируется, что в ближайшие сутки высота реки будет снижаться на 3-5 см.

Отметим, что паводковая волна подходит к Усть-Ишиму. Уровень воды в Иртыше сейчас составляет 702 см. В ближайшие сутки возможно повышение уровня реки на 2-10 см, однако угрозы подтопления населённого пункта нет.