Большая вода уходит из Черлака
Общество  •  23 мая 2017, 10:49, последнее обновление 23 мая 2017, 10:52  •  печать

Большая вода уходит из Черлака

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Паводок в Черлакском районе Омской области пошёл на спад.

В регионе проходит вторая волна паводка, вызванная природоохранными спусками воды в водохранилищах Восточного Казахстана. На данный момент в Омской области подтоплены дома и участки только в одном населённом пункте - посёлке Затон Черлакского района. Уровень Иртыша в этом районе составляет 634 см. По данным областного МЧС на сегодняшнее утро, подтоплены 21 дом и 56 приусадебных участков. Свои дома временно покинули 19 человек.

Новых подтоплений в Черлакском районе не ожидается, так как за минувшие 12 часов уровень воды уменьшился на 2 см. Прогнозируется, что в ближайшие сутки высота реки будет снижаться на 3-5 см.

Отметим, что паводковая волна подходит к Усть-Ишиму. Уровень воды в Иртыше сейчас составляет 702 см. В ближайшие сутки возможно повышение уровня реки на 2-10 см, однако угрозы подтопления населённого пункта нет.

Теги  •  #МЧС #паводок #поселок Затон #Усть-Ишимский район #Черлакский район

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