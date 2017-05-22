Возле омской "Птичьей гавани" прорвало канализацию

Накануне, 21 мая, на улице 3-й Островский переулок произошла коммунальная авария - там прорвало участок канализации. Рядом с местом ЧП находится природный парк "Птичья гавань".

Как сообщили в пресс-службе "ОмскВодоканала", повреждение произошло из-за коррозии и истирания стальной трубы в результате воздействия сточных вод. Работы по устранению последствий продолжаются уже вторые сутки, на месте круглосуточно дежурят специалисты. Как уверяют специалисты, угрозы для озера, который находится на территории природного парка нет, так как дамба не позволит вредным веществам попасть в водоём.