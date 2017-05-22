В криминогенных районах Омска установят ещё 50 камер наблюдения 
Общество  •  22 мая 2017, 21:43, последнее обновление 22 мая 2017, 21:58  •  печать

В криминогенных районах Омска установят ещё 50 камер наблюдения 

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Новые камеры планируется разместить в местах проведения общественных мероприятий.

В Омской области до 2020 года будет дополнительно установлено 50 камер видеонаблюдения в местах массового пребывания горожан. С помощью них можно разыскивать пропавших людей и вещи, а также искать преступников. В автоматическом режиме камеры делают анализ видеозаписи, а также классифицируют и фиксируют моменты случившихся происшествий.

- Речь идет, в частности, о подсчете количества людей, выявлении движения человека или его остановки, появлении человека или автомобиля в зоне наблюдения, детекторе оставленных предметов, - сообщили в Центре обеспечения мероприятий по гражданской обороне защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций.

Добавим, что сегодня в местах проведения общественных мероприятий и местах отдыха омичей размещены 79 камер видеонаблюдения. Как правило, они устанавливаются в местах, где сложная криминогенная обстановка. Благодаря информации, поступающей с камер, в Омской области уже было раскрыто 95 преступлений.

Теги  •  #камеры наблюдения #криминал #УМВД

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