Ремонт метромоста может начаться уже в мае

В ближайшее время компания известного омского строителя Якова Вагнера может приступить к ремонту метромоста. Его ООО "Стройсервис" стало единственным участником аукциона с ценой в 24,6 млн руб.

19 мая подведены итоги аукциона по поиску подрядчика на ремонтные работы дорожного покрытия моста им. 60-летия Победы. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 24,6 млн руб. Заказчиком выступает КУ Омской области "Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений".

Согласно итогам аукциона, среди омских строительных компаний лишь две возжелали провести ремонт. Но допуск к торгам получила одна. Ей стала компания "Стройсервис" известного омского строителя Якова Вагнера. Судя по конкурсной документации, с ней и планируется заключить госконтракт. Вероятно, причиной нежелания дорожников участвовать в торгах стало одно из условий контракта. Победитель обязан выполнять работы своими силами, без привлечения субподрядных организаций. А, как известно, некоторые омские строительные компании любят это делать.

Подрядчик обязан начать ремонт в день заключения госконтракта и провести его в течение 30 дней. Работы должны вестись в сухую погоду "одновременно по всей ширине мостового перехода в одном направлении проезда". Такое обязательство прописано в условиях контракта. Гарантия на ремонтные работы составляет пять лет со дня подписания акта приёмки.