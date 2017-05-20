Ремонт метромоста может начаться уже в мае
Общество  •  20 мая 2017, 15:38, последнее обновление 20 мая 2017, 16:00  •  печать

Ремонт метромоста может начаться уже в мае

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В ближайшее время компания известного омского строителя Якова Вагнера может приступить к ремонту метромоста. Его ООО "Стройсервис" стало единственным участником аукциона с ценой в 24,6 млн руб.

19 мая подведены итоги аукциона по поиску подрядчика на ремонтные работы дорожного покрытия моста им. 60-летия Победы. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 24,6 млн руб. Заказчиком выступает КУ Омской области "Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений".

Согласно итогам аукциона, среди омских строительных компаний лишь две возжелали провести ремонт. Но допуск к торгам получила одна. Ей стала компания "Стройсервис" известного омского строителя Якова Вагнера. Судя по конкурсной документации, с ней и планируется заключить госконтракт. Вероятно, причиной нежелания дорожников участвовать в торгах стало одно из условий контракта. Победитель обязан выполнять работы своими силами, без привлечения субподрядных организаций. А, как известно, некоторые омские строительные компании любят это делать.

Подрядчик обязан начать ремонт в день заключения госконтракта и провести его в течение 30 дней. Работы должны вестись в сухую погоду "одновременно по всей ширине мостового перехода в одном направлении проезда". Такое обязательство прописано в условиях контракта. Гарантия на ремонтные работы составляет пять лет со дня подписания акта приёмки.

Теги  •  #дороги #метромост #ремонт

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Комментарии
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Alex Alex  •  20 мая 2017, 17:09

Будем надеяться, что попадется честный подрядчик, который будет заниматься не "ямочным" ремонтом, а сделает свою работу достойно, хотя бы с гарантией на 3 года, не говоря уж о 5-ти.

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Jack Daniels  •  20 мая 2017, 16:39

Неужели метро в Омске пустят наконец-то! - иначе зачем ремонтировать за такие деньги метромост (как-то глупо будет выглядеть такой распил бюджетных денег, если метро не запустят))))

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