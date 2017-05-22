Подрядчик: омские дороги зашелушились от воды
Общество  •  22 мая 2017, 15:24, последнее обновление 22 мая 2017, 15:37  •  печать

Подрядчик: омские дороги зашелушились от воды

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В компании, выполнявшей ремонт проспекта Мира и улицы 70 лет Октября, рассказали, почему асфальт начал крошиться по весне.

Сегодня, 22 мая, специалисты областного Минстроя провели комиссионное обследование дорог, отремонтированных в прошлом году. Напомним, за счёт средств системы "Платон" прошлым летом было заменено асфальтовое покрытие на 38 объектах, однако год спустя на всех этих дорогах были выявлены недостатки: трещины, шелушение покрытия, деформации обочин, просадки и др. На исправление огрехов подрядчикам дали время до 10 июня.

Шелушение асфальта, в частности, произошло на осмотренной сегодня улице 70 лет Октября, а также проспектах Мира и Космическом. Причины, по которым появился дефект, перечислил глава компании-подрядчика "Стройсервис" Яков Вагнер.

В причинах разбираемся до сих пор, - отметил руководитель. - Считаем, одна причина могла породить другую. Во-первых, асфальто-бетонная смесь очень жёсткая, она очень капризна к воде. Во-вторых, по весне было много перепадов температур через ноль. Мы не учли, что на улице часто происходит обводнение.

Добавим, что на этой неделе должен стартовать масштабный ремонт 32 дорог, на который по федеральной программы "Безопасные и качественные дороги" выделено около миллиарда рублей. Эти работы должны закончиться до августа.

Теги  •  #дороги #министерство строительства #ремонт #СтройСервис

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