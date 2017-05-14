Дороги Омска планируют отремонтировать за два месяца
Общество  •  14 мая 2017, 09:51, последнее обновление 14 мая 2017, 10:04  •  печать

Дороги Омска планируют отремонтировать за два месяца

Автор:

Масштабный ремонт дорожного полотна должен закончится ко Дню города.

В Омске завершается конкурсный отбор подрядчиков, которые в текущем году проведут ремонт 32 дорожных объектов. на эти цели в общей сложности выделяется около миллиарда рублей.

По расчётам в первой декаде июня все победители конкурсных процедур приступают к работе. Очень жёсткие условия для дорожников - ко Дню города мы должны все работы завершить, - рассказал мэр Вячеслав Двораковский в телеэфире ГТРК "Иртыш".

Градоначальник добавил, что часть работ будет вестись по ночам, как в прошлом году. Это позволит сократить время закрытия дорог для автотранспорта. Также, по словам Двораковского, подрядчики дадут на свою работу 4-летнюю гарантию.

Добавим, что масштабный ремонт городских магистралей ведётся в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". Капремонт продолжится в 2018 году, а с 2019-го запланировано строительство новых дорожных объектов, в частности, дублёра улицы 70 дет Октября - вдоль Иртыша от моста им. 60-летия Победы до моста им. 60-летия ВЛКСМ.

Теги  •  #Вячеслав Двораковский #дороги #ремонт

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Макс Павлов  •  14 мая 2017, 13:06

Хочется верить, что уж на этот раз покрытие продержится подольше, в городе практически у всех есть автомобили и качество дорог должно быть на уровне.

Ответить
Ася Агаджанова  •  14 мая 2017, 12:40

Новость хорошая! В Омске всегда были проблемы с дорогами, и многие нуждаются в ремонте после зимы.

Ответить
Катерина Бурвикова  •  14 мая 2017, 11:03

Ну это, конечно, хорошая новость. Главные, что бы обещанное выполнили наверняка!

Ответить
Сергей Кузнецов  •  14 мая 2017, 11:34

Тут главное не за какое время, а насколько качественно! В этом и проблема!

Ответить
Гала Скиба  •  14 мая 2017, 10:37

Совершенно правильно, что дороги начинают ремонтировать весной, а не осенью под дождями и по холоду.

Ответить
Последние новости
В Омске 15-летний школьник угнал три автомобиля  •  вчера, 18:10  •   6
Дмитрий Медведев по итогам омского форума раздал поручений до сентября  •  12 мая 2017, 21:59  •   2
Омская пенсионерка сумела отсудить 300 тысяч рублей за падение в автобусе  •  12 мая 2017, 17:53  •   6
Эксперт: "Единая Россия" вынужденно меняет стратегию на выборах в Омске  •  12 мая 2017, 17:07  •   1
Омичка вместе с родственником задержала мужчину, напавшего на неё  •  12 мая 2017, 17:01  •   5
Глава омского "Пятого театра" стал самым богатым среди коллег  •  12 мая 2017, 16:52
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400