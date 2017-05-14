Дороги Омска планируют отремонтировать за два месяца

В Омске завершается конкурсный отбор подрядчиков, которые в текущем году проведут ремонт 32 дорожных объектов. на эти цели в общей сложности выделяется около миллиарда рублей.
По расчётам в первой декаде июня все победители конкурсных процедур приступают к работе. Очень жёсткие условия для дорожников - ко Дню города мы должны все работы завершить, - рассказал мэр Вячеслав Двораковский в телеэфире ГТРК "Иртыш".
Градоначальник добавил, что часть работ будет вестись по ночам, как в прошлом году. Это позволит сократить время закрытия дорог для автотранспорта. Также, по словам Двораковского, подрядчики дадут на свою работу 4-летнюю гарантию.
Добавим, что масштабный ремонт городских магистралей ведётся в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". Капремонт продолжится в 2018 году, а с 2019-го запланировано строительство новых дорожных объектов, в частности, дублёра улицы 70 дет Октября - вдоль Иртыша от моста им. 60-летия Победы до моста им. 60-летия ВЛКСМ.
Хочется верить, что уж на этот раз покрытие продержится подольше, в городе практически у всех есть автомобили и качество дорог должно быть на уровне.
Новость хорошая! В Омске всегда были проблемы с дорогами, и многие нуждаются в ремонте после зимы.
Ну это, конечно, хорошая новость. Главные, что бы обещанное выполнили наверняка!
Тут главное не за какое время, а насколько качественно! В этом и проблема!
Совершенно правильно, что дороги начинают ремонтировать весной, а не осенью под дождями и по холоду.