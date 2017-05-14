Дороги Омска планируют отремонтировать за два месяца

В Омске завершается конкурсный отбор подрядчиков, которые в текущем году проведут ремонт 32 дорожных объектов. на эти цели в общей сложности выделяется около миллиарда рублей.

По расчётам в первой декаде июня все победители конкурсных процедур приступают к работе. Очень жёсткие условия для дорожников - ко Дню города мы должны все работы завершить, - рассказал мэр Вячеслав Двораковский в телеэфире ГТРК "Иртыш".

Градоначальник добавил, что часть работ будет вестись по ночам, как в прошлом году. Это позволит сократить время закрытия дорог для автотранспорта. Также, по словам Двораковского, подрядчики дадут на свою работу 4-летнюю гарантию.

Добавим, что масштабный ремонт городских магистралей ведётся в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". Капремонт продолжится в 2018 году, а с 2019-го запланировано строительство новых дорожных объектов, в частности, дублёра улицы 70 дет Октября - вдоль Иртыша от моста им. 60-летия Победы до моста им. 60-летия ВЛКСМ.