Компания, подозреваемая в картельном сговоре, выиграла "дорожный" аукцион за 212 млн руб.

Главное управление контрактной системы Омской области подвело итоги аукциона на выполнение ремонта автомобильной дороги Омск - Муромцево - Седельниково. Заказчиком выступает Управление дорожного хозяйства Омской области. К работам победитель должен приступить на следующий день после заключения госконтракта и сдать их до 15 октября 2017 года.
Борьба за этот "дорожный лот" развернулась нешуточная. В электронном аукционе участие приняло шесть компаний и заявки лишь четырёх комиссией признаны соответствующими требованиям. В итоге, ООО "СтройТраст" Армана Акопяна предложило самую лучшую цену - 212 млн руб.
По данным аналитиков, в прошлом году "СтройТраст" на дорожных аукционах освоил более 200 млн руб., при этом к нему было наибольшее количество претензий со стороны областного Минстроя. Эту компанию называли возможным участником картельного сговора при ремонте дорог в 2016 году.