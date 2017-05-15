Компания, подозреваемая в картельном сговоре, выиграла "дорожный" аукцион за 212 млн руб.

Ремонт одной из самых проблемных дорог региона Омск - Муромцево - Седельниково будет выполнять ООО "СтройТраст". Первоначальная цена контракта составляла 238,7 млн руб. Но компания Армана Акопяна снизила цену, чтобы обойти конкурентов.

Главное управление контрактной системы Омской области подвело итоги аукциона на выполнение ремонта автомобильной дороги Омск - Муромцево - Седельниково. Заказчиком выступает Управление дорожного хозяйства Омской области. К работам победитель должен приступить на следующий день после заключения госконтракта и сдать их до 15 октября 2017 года.

Борьба за этот "дорожный лот" развернулась нешуточная. В электронном аукционе участие приняло шесть компаний и заявки лишь четырёх комиссией признаны соответствующими требованиям. В итоге, ООО "СтройТраст" Армана Акопяна предложило самую лучшую цену - 212 млн руб.

По данным аналитиков, в прошлом году "СтройТраст" на дорожных аукционах освоил более 200 млн руб., при этом к нему было наибольшее количество претензий со стороны областного Минстроя. Эту компанию называли возможным участником картельного сговора при ремонте дорог в 2016 году.