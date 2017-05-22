В Чернолучье летом закроют свободный въезд
Общество  •  22 мая 2017, 10:43  •  печать

В Чернолучье летом закроют свободный въезд

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Три месяца на территории курортной зоны в Омской области будет действовать пропускной режим.

С 1 июня по 31 августа 2017 года вводится ограничение движения транспортных средств по автодорогам в Красноярку и на подъезде к селу Чернолучье. Приказ об этом сейчас готовит министерство строительства Омской области. Ограничение вводится "в целях обеспечения безопасности дорожного движения в летний период в границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения".

На въездах в курортную зону организуются посты дорожно-патрульной службы. Пропускной режим обеспечит Сибирское войсковое казачье общество.

Получить постоянный или разовый пропуск для въезда в Красноярско-Чернолученскую зону отдыха можно в администрации Омского района (улица Лермонтова, 171а, тел. 39-16-00), а также в администрациях Красноярского, Чернолученского и Новотроицкого поселений. Заявка подаётся минимум за три дня до поездки. Без пропуска по путевому листу могут проехать грузовые автомобили, рейсовые автобусы и маршрутные такси. Местные жители предъявляют штамп о прописке или документ о праве собственности на дом.

Теги  •  #Красноярка #пропуск #Чернолучье

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