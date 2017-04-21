В Омске повторится масштабный симфонический open-air

Летом в Омске пройдёт второй "Большой симфонический парк", участниками которого в прошлом году стали 8 тысяч омичей.

10 июня в парке "На Королёва" состоится крупнейшее музыкальное событие. В течение всего дня три профессиональных оркестра - Симфонический, Духовой и Камерный - будут исполнять живую музыку под открытым небом. Прозвучат мелодии из художественных фильмов и эстрадные композиции. Также в этот день будут работать интерактивные площадки, лекторий, фудкорт, аниматоры и игровые зоны для детей на свежем воздухе.

- СимфоПарк рассчитан на семейный отдых. Поэтому первая часть программы будет посвящена детской аудитории. На малой сцене для юных слушателей пройдут специальные музыкальные программы. Приобрести билеты можно во всех кассах филармонии, - рассказали в Омской филармонии.

Отметим, что СимфоПарк - уникальное событие, для проведения которого используется мощная акустическая система. В этом году будут представлены не только новые музыкальные, но игровые, познавательные и развлекательные программы.