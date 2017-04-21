В Омске повторится масштабный симфонический open-air
Культура  •  21 апреля 2017, 18:07, последнее обновление 21 апреля 2017, 18:11  •  печать

В Омске повторится масштабный симфонический open-air

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Летом в Омске пройдёт второй "Большой симфонический парк", участниками которого в прошлом году стали 8 тысяч омичей.

10 июня в парке "На Королёва" состоится крупнейшее музыкальное событие. В течение всего дня три профессиональных оркестра - Симфонический, Духовой и Камерный - будут исполнять живую музыку под открытым небом. Прозвучат мелодии из художественных фильмов и эстрадные композиции. Также в этот день будут работать интерактивные площадки, лекторий, фудкорт, аниматоры и игровые зоны для детей на свежем воздухе. 

- СимфоПарк рассчитан на семейный отдых. Поэтому первая часть программы будет посвящена детской аудитории. На малой сцене для юных слушателей пройдут специальные музыкальные программы. Приобрести билеты можно во всех кассах филармонии, - рассказали в Омской филармонии.

Отметим, что СимфоПарк - уникальное событие, для проведения которого используется мощная акустическая система. В этом году будут представлены не только новые музыкальные, но игровые, познавательные и развлекательные программы.

Теги  •  #open-air #Омская филармония #симфонический оркестр

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