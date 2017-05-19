В Омске ожидаются частые смены жары и прохлады

Кратковременные периоды потепления и похолодания будут сменять друг друга практически до конца мая.

На следующей неделе в Омске ожидается неустойчивая погода, что вполне характерно для весны.

Солнечная и тёплая погода будет меняться на облачную с осадками и температурными контрастами. Преобладание циклонической деятельности обусловит частое выпадение кратковременных дождей, в отдельные дни с грозой, градом и сильным ветром, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

На грядущих выходных в Омске будет жарко. Температура воздуха поднимется до +23...26°C, в субботу пройдут дожди, а воскресенье будет ясно. В понедельник, 22 мая, ожидается до +29 градусов, но уже во вторник погода начнёт меняться в худшую сторону, температура воздуха понизится до +15 градусов.