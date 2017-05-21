Омский губернатор потребовал тщательной проверки ДТП на Волгоградской 

Виктор Назаров потребовал тщательного расследования сегодняшнего ДТП на улице Волгоградская, в котором погиб один человек и восемь пострадали.

Губернатор Виктор Назаров поручил тщательно расследовать причины серьезного ДТП, произошедшего сегодня утром на улице Волгоградской. В больницу были доставлены четверо взрослых и четверо детей. Шестеро человек всё еще остаются под наблюдением врачей.

На место происшествия выезжал заместитель начальника УГИБДД по Омской области Игорь Триколе. Он доложил об обстановке и предварительных результатах расследования причин ДТП. "Виктор Назаров отдал необходимые распоряжения, в том числе об оказании помощи пострадавшим", - сообщили в областном правительстве.

Добавим, что еще одна серьезная авария с участием пассажирского транспорта произошла в Омске, в среду, 17 мая, на улице Гагарина. Там в результате столкновения автомобиля Mercedes и микроавтобуса Ford пострадали 14 человек.