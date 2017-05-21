Омский губернатор потребовал тщательной проверки ДТП на Волгоградской 

Губернатор Виктор Назаров поручил тщательно расследовать причины серьезного ДТП, произошедшего сегодня утром на улице Волгоградской. В больницу были доставлены четверо взрослых и четверо детей. Шестеро человек всё еще остаются под наблюдением врачей.
На место происшествия выезжал заместитель начальника УГИБДД по Омской области Игорь Триколе. Он доложил об обстановке и предварительных результатах расследования причин ДТП. "Виктор Назаров отдал необходимые распоряжения, в том числе об оказании помощи пострадавшим", - сообщили в областном правительстве.
Добавим, что еще одна серьезная авария с участием пассажирского транспорта произошла в Омске, в среду, 17 мая, на улице Гагарина. Там в результате столкновения автомобиля Mercedes и микроавтобуса Ford пострадали 14 человек.
Любое ДТП требует особого внимания, ведь под угрозой жизни и здоровье людей.
В данном случае в ДТП поучаствовал общественный транспорт, поэтому столь пристальное внимание со стороны губернатора и начальства ГИБДД.