Омский губернатор потребовал тщательной проверки ДТП на Волгоградской 
Общество  •  21 мая 2017, 16:44, последнее обновление 21 мая 2017, 17:09  •  печать

Омский губернатор потребовал тщательной проверки ДТП на Волгоградской 

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Виктор Назаров потребовал тщательного расследования сегодняшнего ДТП на улице Волгоградская, в котором погиб один человек и восемь пострадали. 

Губернатор Виктор Назаров поручил тщательно расследовать причины серьезного ДТП, произошедшего сегодня утром на улице Волгоградской. В больницу были доставлены четверо взрослых и четверо детей. Шестеро человек всё еще остаются под наблюдением врачей.

На место происшествия выезжал заместитель начальника УГИБДД по Омской области Игорь Триколе. Он доложил об обстановке и предварительных результатах расследования причин ДТП. "Виктор Назаров отдал необходимые распоряжения, в том числе об оказании помощи пострадавшим", - сообщили в областном правительстве.

Добавим, что еще одна серьезная авария с участием пассажирского транспорта произошла в Омске, в среду, 17 мая, на улице Гагарина. Там в результате столкновения автомобиля Mercedes и микроавтобуса Ford  пострадали 14 человек.

Теги  •  #Губернатор #ДТП #расследование #улица Волгоградская

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  21 мая 2017, 19:05

Любое ДТП требует особого внимания, ведь под угрозой жизни и здоровье людей.

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Влад Никитин  •  21 мая 2017, 19:46

В данном случае в ДТП поучаствовал общественный транспорт, поэтому столь пристальное внимание со стороны губернатора и начальства ГИБДД.

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