В Омской области в ДТП пострадали шесть человек
Происшествия  •  20 мая 2017, 20:54, последнее обновление 20 мая 2017, 20:59  •  печать

В Омской области в ДТП пострадали шесть человек

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ГИБДД выясняет обстоятельства автомобильной аварии, произошедшей в Саргатском районе.

В Саргатском районе 20 мая днём произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало шесть человек. Прибывшими на место полицейскими была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Предварительно установлено, что 31-летний водитель ВАЗ-21099 при выполнении разворота на 95-м километре трассы Омск – Тара столкнулся с автомобилем Honda. В результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира (женщины 1985 и 1989 годов рождения и мальчики 2010 и 2014 годов рождения) "девяносто девятой", а также 7-летний мальчик, находившийся в салоне иномарки. Все они были доставлены в медицинское учреждение.

Проводится полицейская проверка.

Теги  •  #авария #ДТП

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