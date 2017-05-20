В Омской области в ДТП пострадали шесть человек

В Саргатском районе 20 мая днём произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало шесть человек. Прибывшими на место полицейскими была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Предварительно установлено, что 31-летний водитель ВАЗ-21099 при выполнении разворота на 95-м километре трассы Омск – Тара столкнулся с автомобилем Honda. В результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира (женщины 1985 и 1989 годов рождения и мальчики 2010 и 2014 годов рождения) "девяносто девятой", а также 7-летний мальчик, находившийся в салоне иномарки. Все они были доставлены в медицинское учреждение.

Проводится полицейская проверка.