В ДТП на Волгоградской погиб водитель
Происшествия  •  21 мая 2017, 11:25, последнее обновление 21 мая 2017, 13:40  •  печать

В ДТП на Волгоградской погиб водитель

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В Омске ранним утром произошло ДТП с участием легкового авто и пассажирской "ГАЗели". В аварии пострадали дети, водитель легковушки погиб.

На месте дорожно-транспортного происшествия, произошедшего ранним утром 21 мая, собралось руководство омской полиции. По предварительным данным, в результате столкновения автомобиля Honda и "ГАЗели" пострадали восемь человек, водитель легкового автомобиля погиб.

 

В больницу доставлены четверо взрослых и четверо детей. По заключению врачей ранения, полученные во время аварии, не представляют опасности для жизни пострадавших. Трое детей получили ушибы, у одного – перелом. Состояние двоих после обследования признано удовлетворительным, они уже отпущены домой. Шестеро человек остаются под наблюдением врачей.

По сообщению сотрудников ГИБДД, 32-летний водитель автомобиля Honda, двигаясь по ул. Волгоградской, со стороны ул. Дергачева, в направлении ул. Лукашевича, в районе дома № 24 не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Toyota Camry, двигавшимся в попутном направлении. После этого Honda выехала на встречку и столкнулась с микроавтобусом ГАЗ-322132.

 

 

Теги  •  #видео #ГИБДД #дороги #ДТП

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Комментарии
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Евгений Пантелеев  •  21 мая 2017, 16:51

Гонщики на дорогах достали уже.

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Александр Комаров  •  21 мая 2017, 13:06

А почему не справился с управлением, и был ли алкоголь в крови? Ну и конечно, был не пристегнут.

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Андрей Румянцев  •  21 мая 2017, 12:37

Жаль конечно пострадавших, но как говорится на дороге нужно быть всегда очень внимательным.

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Евгений Ронин  •  21 мая 2017, 11:35

Серьезно столкнулись. Видимо, все пострадавшие были в "Газели", потому и отделались травмами.

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