В ДТП на Волгоградской погиб водитель

В Омске ранним утром произошло ДТП с участием легкового авто и пассажирской "ГАЗели". В аварии пострадали дети, водитель легковушки погиб.

На месте дорожно-транспортного происшествия, произошедшего ранним утром 21 мая, собралось руководство омской полиции. По предварительным данным, в результате столкновения автомобиля Honda и "ГАЗели" пострадали восемь человек, водитель легкового автомобиля погиб.

В больницу доставлены четверо взрослых и четверо детей. По заключению врачей ранения, полученные во время аварии, не представляют опасности для жизни пострадавших. Трое детей получили ушибы, у одного – перелом. Состояние двоих после обследования признано удовлетворительным, они уже отпущены домой. Шестеро человек остаются под наблюдением врачей.

По сообщению сотрудников ГИБДД, 32-летний водитель автомобиля Honda, двигаясь по ул. Волгоградской, со стороны ул. Дергачева, в направлении ул. Лукашевича, в районе дома № 24 не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Toyota Camry, двигавшимся в попутном направлении. После этого Honda выехала на встречку и столкнулась с микроавтобусом ГАЗ-322132.