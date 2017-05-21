За сутки в омском поселке Затон затопило восемь домов
Общество  •  21 мая 2017, 11:56, последнее обновление 21 мая 2017, 14:02  •  печать

За сутки в омском поселке Затон затопило восемь домов

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В местной гимназии развёрнут пункт временного размещения на 200 человек. Но никто из жителей посёлка из своих домов переезжать не захотел.

Как сообщают в главном Управлении МЧС России по Омской области, в поселке Затон Черлакского района по состоянию на девять утра 21 мая, уровень воды в Иртыше у поселка Черлак составляет 634 см (+ 8 см за сутки). На ближайшие сутки возможно повышение уровня воды на 10 - 15 см и увеличение числа подтопленных домов. Сейчас таковых десять, сутками ранее затоплено было всего два дома.

В Затоне работает аэромобильная  группировка в составе 50 человек и девяти единиц техники. Развёрнут пункт временного размещения в Черлакской муниципальной гимназии вместимостью 200 человек.

- В посёлке Затон подтоплены 56 приусадебных участка и уже 15 жилых домов, - поясняют омские спасатели. - Хозяева домов поселиться в пункте временного размещения отказались. 18 человек осталась в своих жилищах, 16 человек перебрались к родственникам. Вода подбирается к сельским дорогам. Проезд пока возможен, но допуск транспорта и населения в зоны подтопления ограничен.

В ближайшие часы обстановка с паводком начнёт стабилизироваться. По прогнозам гидрологов, с сегодняшней ночи вода должна пойти на спад.

 

Обстановку с паводком в Затоне оценил заместитель главы МЧС России Владлен Аксёнов, посетивший Усть-Ишимский район. Для мониторинга обстановки с воздуха он совершил облёт населённого пункта и прилегающих к нему территорий.

Теги  •  #МЧС #паводок #поселок Затон

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Комментарии
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Юлия Скиба  •  21 мая 2017, 16:31

Страшная беда, держитесь, люди! Хорошо, что спасатели и местные власти не дремлют.

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Майя Соловьева  •  21 мая 2017, 15:37

Конечно, дома не хочется покидать, если вода скоро спадет. Главное, чтоб паводок не представлял опасности.

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Лариса Савельева  •  21 мая 2017, 14:28

Природа берет своё, хорошо что спасательные службы готовы к реагированию

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Владимир Семенов  •  21 мая 2017, 14:14

Вода скоро пойдет на спад, теперь необходимо как можно быстрее справиться с последствиями паводка.

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