За сутки в омском поселке Затон затопило восемь домов

В местной гимназии развёрнут пункт временного размещения на 200 человек. Но никто из жителей посёлка из своих домов переезжать не захотел.

Как сообщают в главном Управлении МЧС России по Омской области, в поселке Затон Черлакского района по состоянию на девять утра 21 мая, уровень воды в Иртыше у поселка Черлак составляет 634 см (+ 8 см за сутки). На ближайшие сутки возможно повышение уровня воды на 10 - 15 см и увеличение числа подтопленных домов. Сейчас таковых десять, сутками ранее затоплено было всего два дома.

В Затоне работает аэромобильная группировка в составе 50 человек и девяти единиц техники. Развёрнут пункт временного размещения в Черлакской муниципальной гимназии вместимостью 200 человек.

- В посёлке Затон подтоплены 56 приусадебных участка и уже 15 жилых домов, - поясняют омские спасатели. - Хозяева домов поселиться в пункте временного размещения отказались. 18 человек осталась в своих жилищах, 16 человек перебрались к родственникам. Вода подбирается к сельским дорогам. Проезд пока возможен, но допуск транспорта и населения в зоны подтопления ограничен.

В ближайшие часы обстановка с паводком начнёт стабилизироваться. По прогнозам гидрологов, с сегодняшней ночи вода должна пойти на спад.

Обстановку с паводком в Затоне оценил заместитель главы МЧС России Владлен Аксёнов, посетивший Усть-Ишимский район. Для мониторинга обстановки с воздуха он совершил облёт населённого пункта и прилегающих к нему территорий.