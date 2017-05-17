Омский посёлок Затон будут эвакуировать из-за паводка
Общество  •  17 мая 2017, 16:24, последнее обновление 17 мая 2017, 17:29  •  печать

Омский посёлок Затон будут эвакуировать из-за паводка

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Из-за неблагоприятных гидрометеоусловий к 22 мая уровень Иртыша здесь достигнет критической отметки.

На заседании областного правительства члены кабинета министров заслушали доклад о паводковой ситуации на территории области от главы омского МЧС Владимира Корбута. На территории Прииртышья введён режим ЧС. 

Пока паводок пришёл в пять районов Омской области. Подтоплено восемь домов, в которых проживают более 150 человек. Неблагоприятные прогнозы по посёлку Затон Черлакского района. К 25 мая посёлок придётся полностью эвакуировать, - заявил Корбут. - От Омского гидромета получена информация о достижении в Затоне неблагоприятных гидрометеорологических условий по Иртышу. Это связано с боковой приточностью в Республике Казахстан. 20 мая будут достигнуты опасные явления на отметке 630 см, к 22 мая Иртыш поднимется подойдёт к отметке в 660 см.

Кроме того, Гидрометцентром России предоставлена информация по паводку, вызванному разливом реки Ишим. К 25 мая уровень в Иртыше и Ишиме подойдёт к критической отметке в 820 см.

- Создается угроза подтопления домов, где проживает более 300 человек, - подчеркнул Корбут.

Теги  •  #Владимир Корбут #МЧС #паводок #поселок Затон

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