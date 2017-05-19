Центр Омска останется без горячей воды вне очереди
Общество  •  19 мая 2017, 16:16, последнее обновление 19 мая 2017, 16:23  •  печать

Центр Омска останется без горячей воды вне очереди

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Жители двадцати шести улиц временно останутся без горячего водоснабжения.

АО "Омск РТС" и МП "Тепловая компания" проводят в следующую пятницу, 26 мая, плановые гидравлические испытания тепловых сетей от ТЭЦ-5. В связи с этим временно пропадёт горячее водоснабжение в районе улиц: пойма реки Оми, Универсальная, Штанина, 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Заречные, 1-я и 2-я Восточные, Марата, Гусарова, Арктическая, 4-я, 5-я, 9-я, 18-я, 26-я и 27-я Северные, Сазонова, Вавилова, 8-я Ремесленная, Тарская, Красный Путь, Заозёрная, Волховстроя, Орджоникидзе, мкр. Сибзавода.

Испытания продлятся 8:00 до 22:00. При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях следует обратиться в диспетчерскую СП "Тепловые сети" по телефону 40-06-91.

Теги  •  #вода #отключение #Центральный округ

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Комментарии
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Гала Скиба  •  19 мая 2017, 16:34

Да, начинается летняя пора отключения горячего водоснабжения, хорошо что не надолго.

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