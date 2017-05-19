В воскресенье на пять часов перекроют центр Омска

Как сообщает мэрия Омска, в воскресенье, 21 мая, с 08:00 до 13:00 будет ограничено движение всех видов транспорта на ряде участков дорожно-транспортной сети города. Это связано с проведением XXII Весеннего полумарафона.

Движение будет прекращено по набережной Тухачевского на участках пересечения набережной Тухачевского с улицами Таубе, Ивана Алексеева, Интернациональной, Красногвардейской, Косарева и Кемеровской. Также будет запрещена парковка всех видов транспорта в местах проведения полумарафона с 20:00 20 мая до окончания мероприятий.

Автомобилистам рекомендуется обращать внимание на временные дорожные знаки и информационные щиты, строго следовать Правилам дорожного движения.