В воскресенье на пять часов перекроют центр Омска
Общество  •  19 мая 2017, 15:25, последнее обновление 19 мая 2017, 15:33  •  печать

В воскресенье на пять часов перекроют центр Омска

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Из-за проведения Весеннего полумарафона 21 мая в центре Омска будет ограничено движение всех видов транспорта.

Как сообщает мэрия Омска, в воскресенье, 21 мая, с 08:00 до 13:00 будет ограничено движение всех видов транспорта на ряде участков дорожно-транспортной сети города. Это связано с проведением XXII Весеннего полумарафона.

Движение будет прекращено по набережной Тухачевского на участках пересечения набережной Тухачевского с улицами Таубе, Ивана Алексеева, Интернациональной, Красногвардейской, Косарева и Кемеровской. Также будет запрещена парковка всех видов транспорта в местах проведения полумарафона с 20:00 20 мая до окончания мероприятий.

Автомобилистам рекомендуется обращать внимание на временные дорожные знаки и информационные щиты, строго следовать Правилам дорожного движения.

Теги  •  #Весенний полумарафон #дороги #перекрытие улиц

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