В омском посёлке Затон сегодня началось затопление
Общество  •  18 мая 2017, 13:04, последнее обновление 18 мая 2017, 14:56  •  печать

В омском посёлке Затон сегодня началось затопление

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Волна воды, спускаемой с водохранилищ Казахстана, достигла Омской области.

В районе села Затон (Черлакский район) уровень воды сегодня достиг отметки 599 см, что на сантиметр выше неблагоприятного уровня. В шести местах на дороге в райцентр произошёл перелив воды от 3 до 15 см. Подтоплено семь дворов. Если вода поднимется выше 820 сантиметров, будут подтоплены до 25 домов. При этом сейчас в посёлке проживает всего 75 человек в 34 домах, половина из них пожилые люди. Для эвакуации населения подготовлены пункты временного проживания, и пока они пусты.

- Затон за его историю топило более двадцати раз, - прокомментировал сегодня начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут. - Лет восемь-десять назад была реальная возможность переселить всех людей. Но не была подготовлена нормативно-правовая база о том, что создаётся угроза жизни и здоровью людей. Тогда люди просто отказывались переезжать. Тем более что периодичность подтопления составляла раз в три-пять лет. Это только 2015 и 2016 годы были аномальными по паводку.

Сейчас, по словам Корбута, областное правительство предпринимает меры к расселению посёлка. Руководитель омского МЧС считает, что в ближайшие годы этот вопрос решится.

Теги  •  #Владимир Корбут #паводок #поселок Затон #Черлакский район

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