Омичей позвали на туристскую ярмарку с мастер-классами и заплывом на лодках
Культура  •  16 мая 2017, 15:27, последнее обновление 16 мая 2017, 15:51  •  печать

Омичей позвали на туристскую ярмарку с мастер-классами и заплывом на лодках

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В грядущую субботу в парке "Зелёный остров" пройдёт туристская ярмарка "Отдых! Omsk-2017". Омичам предложили собрать модель самолёта, пройти семейный квест и многое другое.

20 мая на "Зелёном острове" с 12:00 до 20:00 состоится региональная туристская ярмарка "Отдых! Omsk-2017".  На ней омичи смогут познакомиться с товарами и услугами туристической отрасли города и области. Организаторами проекта выступило Министерство культуры Омской области вместе с департаментом по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии.

На территории парка развернутся интерактивные площадки, на которых пройдут различные мастер-классы и конкурсы. Гости мероприятия смогут увидеть показательные выступления по велотриалу, агрессивным роликам, пляжному волейболу, флорболу и скандинавской ходьбе. В акватории парка состоятся заплывы на рафтах и лодках, выступят яхтсмены и вейкбордисты.

Также омичей позвали принять участие в велоквесте "Иртышский берег" и квесте для молодых семей "PRO-любовь". Юные же омичи смогут сделать своими руками модель самолёта или побывать на мастер-классе по дрессировке собак. В завершение мероприятия состоится праздничный концерт.

Теги  •  #мастер-класс #ярмарка

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Комментарии
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Andre  •  16 мая 2017, 16:07

Ярмарка - это здОрово! Как бы погода не подвела. Пока что погода не очень благоприятствует таким мероприятиям.

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