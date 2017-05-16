Омичей позвали на туристскую ярмарку с мастер-классами и заплывом на лодках

В грядущую субботу в парке "Зелёный остров" пройдёт туристская ярмарка "Отдых! Omsk-2017". Омичам предложили собрать модель самолёта, пройти семейный квест и многое другое.

20 мая на "Зелёном острове" с 12:00 до 20:00 состоится региональная туристская ярмарка "Отдых! Omsk-2017". На ней омичи смогут познакомиться с товарами и услугами туристической отрасли города и области. Организаторами проекта выступило Министерство культуры Омской области вместе с департаментом по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии.

На территории парка развернутся интерактивные площадки, на которых пройдут различные мастер-классы и конкурсы. Гости мероприятия смогут увидеть показательные выступления по велотриалу, агрессивным роликам, пляжному волейболу, флорболу и скандинавской ходьбе. В акватории парка состоятся заплывы на рафтах и лодках, выступят яхтсмены и вейкбордисты.

Также омичей позвали принять участие в велоквесте "Иртышский берег" и квесте для молодых семей "PRO-любовь". Юные же омичи смогут сделать своими руками модель самолёта или побывать на мастер-классе по дрессировке собак. В завершение мероприятия состоится праздничный концерт.