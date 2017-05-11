Фестиваль 1200x90
"Зелёный пояс" вокруг Омска увеличат на 500 тысяч деревьев
Общество  •  11 мая 2017, 09:56, последнее обновление 11 мая 2017, 10:15  •  печать

"Зелёный пояс" вокруг Омска увеличат на 500 тысяч деревьев

Автор:

На территориях, прилегающих к Омскому району, в этом году запланированы обширные посадки.

Лесхозы в районах Омской области берут на себя повышенные обязательства по созданию "зелёного пояса" города. В общей сложности планируется посадить 500 тыс. сеянцев сосны и ели - наиболее ценных древесных культур, формирующих ареал.

Деревья высадят в 30-километровой зоне Омска - в Омском, Любинском, Азовском и Таврическом районах. Посадки будут производиться с весны до осени.

Отметим, что программа восстановления лесов вокруг города действует более шести лет. Нынешние посадки приурочены к Году экологии.

Теги  •  #деревья #Омский район #экология

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Nataly Petroff  •  11 мая 2017, 10:19

Леса никогда лишними не бывают. Особенно в крупном городе.

Ответить
Последние новости
Омские полицейские конфисковали поддельные алкоголь и сигареты на 3,1 млн рублей  •  сегодня, 15:03
Омичи прокатятся на велосипеде в честь Дня семьи  •  сегодня, 13:22  •   2
LIVE: "О чём мечтают технические гении Омска?"  •  сегодня, 12:58  •   4  •    •  Live
Омская область намерена собрать более 3 млн тонн зерна  •  сегодня, 12:40
Конкурс Янкелевича вернётся в Омск в апреле 2018 года  •  сегодня, 12:36  •    •  
Экс-министр Виктор Лапухин вернулся в омский Драмтеатр  •  сегодня, 12:32
Еще новости
Загрузка...
Ввавилон 7 лет 240х400