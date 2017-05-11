"Зелёный пояс" вокруг Омска увеличат на 500 тысяч деревьев

На территориях, прилегающих к Омскому району, в этом году запланированы обширные посадки.

Лесхозы в районах Омской области берут на себя повышенные обязательства по созданию "зелёного пояса" города. В общей сложности планируется посадить 500 тыс. сеянцев сосны и ели - наиболее ценных древесных культур, формирующих ареал.

Деревья высадят в 30-километровой зоне Омска - в Омском, Любинском, Азовском и Таврическом районах. Посадки будут производиться с весны до осени.

Отметим, что программа восстановления лесов вокруг города действует более шести лет. Нынешние посадки приурочены к Году экологии.