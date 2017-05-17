Студенты ОмГПУ высадят новую дубовую аллею
Общество  •  17 мая 2017, 16:05  •  печать

Студенты ОмГПУ высадят новую дубовую аллею

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Возле Омского государственного педагогического университета появится студенческая аллея. Её высадят к празднованию 85-летия вуза и проведению Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи.

В октябре 2017 года студенты ОмГПУ отметят 85-летие со дня основания учебного заведения. В честь этого, а также из-за проведения в Сочи Всемирного фестиваля молодёжи 18 мая в 12:00 на Набережной Тухачевского учащиеся всех курсов высадят дубовую аллею из 85 деревьев.

Как объяснил руководитель студенческого центра ОмГПУ Владимир Белоусов, реализация проекта стала возможной из-за расширения границ студенческого сквера. Проводимую акцию поддержат студенческие объединения ОмГПУ, общественники и представители власти.

Теги  •  #аллея #деревья #ОмГПУ #сквер #студент

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Комментарии
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Ада С  •  17 мая 2017, 16:03

Студенты молодцы! За молодежью действительно наше будущее! Профкомам других ВУЗов надо взять это за пример и поддержать.

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