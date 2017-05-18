Омичей предупредили о перекрытии улиц в центре города

Завтра в Омске с 12:00 до 15:00 будут перекрыты несколько центральных улиц из-за проведения Форума детских общественных объединений Омской области "Россия начинается с тебя".

Завтра, 19 мая, с 12:00 до 15:00 движение транспорта будет прекращено на улицах Лермонтова, Броз Тито, Ленина и Короленко. В департаменте общественной безопасности мэрии пояснили, что ограничение движения произойдёт из-за проведения Форума детских общественных объединений Омской области "Россия начинается с тебя".

С 12:00 до 14:00 будет перекрыта улица Лермонтова на участке от улицы Ленина до площади Бухгольца включительно, а также улица Броз Тито на участке от площади Бухгольца до улицы Ленина.

С 12:30 до 15:00 движение ограничат на улице Ленина на участке от улицы Лермонтова до улицы Короленко, а также сама улица Короленко на участке от проспекта Карла Маркса до дома № 2 по улице Комиссаровской.

Омичей просят обратить внимание, что с 20:00 18 мая и до окончания мероприятий на этих участках дороги запрещена парковка всех видов транспорта.