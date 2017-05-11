В Омске на два дня перекроют улицы из-за бегунов

В Омске проходит 2-й городской легкоатлетический пробег "Неделя бега - Эстафета памяти". Из-за этого в течение двух дней несколько улиц в центре города перекроют для всех видов транспорта.
12 мая с 10:30 до 13:00 перекроют:
- улицу Ивана Алексеева на участке от дома № 4 до Набережной Тухачевского.
13 мая с 10:30 до 14:00 закроют для транспорта:
- бульвар Победы на участке от улицы Иванова до Иртышской набережной,
- Иртышскую набережную на участке от улицы Циолковского до улицы Рождественского,
- улицу Крылова на участке от улицы Серова до Иртышской набережной,
- улицу Иванова на участке от улицы Крылова до бульвара Победы,
- улицу Маркова на участке от улицы Серова до улицы Иванова,
- улицу Ильичёва на участке от улицы Маркова до дома № 3 по улице Ильичёва,
- межквартальный проезд на участке от дома № 3 по улице Ильичёва до улицы Иванова.
В ГИБДД отметили, что парковка автомобилей на этих улицах также будет запрещена. Омичей просят обратить внимание на временные дорожные знаки и схемы объезда.
Спорт это всегда хорошо для здоровья и все временные трудности с объездами жители точно переживут!