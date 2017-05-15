В Омске изменился режим работы светофора на перекрестке Орджоникидзе и 31-й Северной

В Омске на перекрёстке улиц Орджоникидзе и 31-я Северная пешеходы смогут перейти дорогу только после того, как нажмут на кнопку светофора.

Мэрия города предупредила омичей об изменении режима работы светофора на перекрёстке улицы Орджоникидзе и 31-й Северной. Ранее здесь были разделены транспортные и пешеходные потоки, а сейчас появилась вызывная пешеходная фаза. В департаменте транспорта мэрии объяснили, что пока один из пешеходов не нажмет кнопку, поочередно будут работать две транспортные фазы: по улице Орджоникидзе и по улице 31-й Северной.

После нажатия кнопки максимальное время ожидания зелёного пешеходного сигнала – 59 секунд. Отметим, что при повторных нажатиях на кнопку, фаза цикла для транспортных потоков не станет меньше, и время ожидания останется прежним.