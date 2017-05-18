"Снежный" вторник в Омске стал рекордно холодным днём 

Как сообщили омские синоптики, минувший вторник, 16 мая, признан самым холодным днём этой недели. Они отметили, что для мая характерна смена погоды с жары на похолодание. Напомним, во вторник омичи стали свидетелями необычного для последнего месяца весны явления - снега.
- Прохождение холодного фронта с волнами через южную половину Омской области вызвало осадки (дождь, переходящий в снег), в отдельных районах сильные с ухудшением видимости. Максимальное количество осадков 21 мм или 2 декадные нормы выпало в Исилькуле. Наблюдался аномальный ход температуры воздуха - резкое её понижение на 6-13° в течение дня, - сообщили в отделе метеорологических прогнозов Омского ГМЦ.
Добавим, что по прогнозам синоптиков, тёплая погода вернётся в Омскую область в предстоящую пятницу, 19 мая. Воздух прогреется до +20°С.