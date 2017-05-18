"Снежный" вторник в Омске стал рекордно холодным днём 

День, когда Омск накрыло снегом, стал самым холодным на этой неделе.

Как сообщили омские синоптики, минувший вторник, 16 мая, признан самым холодным днём этой недели. Они отметили, что для мая характерна смена погоды с жары на похолодание. Напомним, во вторник омичи стали свидетелями необычного для последнего месяца весны явления - снега.

- Прохождение холодного фронта с волнами через южную половину Омской области вызвало осадки (дождь, переходящий в снег), в отдельных районах сильные с ухудшением видимости. Максимальное количество осадков 21 мм или 2 декадные нормы выпало в Исилькуле. Наблюдался аномальный ход температуры воздуха - резкое её понижение на 6-13° в течение дня, - сообщили в отделе метеорологических прогнозов Омского ГМЦ.

Добавим, что по прогнозам синоптиков, тёплая погода вернётся в Омскую область в предстоящую пятницу, 19 мая. Воздух прогреется до +20°С.