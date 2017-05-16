В Омской области в середине мая пошёл снег

Погода удивила омичей очередным капризом. Сегодня, 16 мая, в Омской области жители наблюдали необычное для последнего месяца весны явление - снег. Падающие с неба хлопья были замечены как минимум в трёх районах и областном центре. В социальных сетях каждый час появляются видеоролики и фотографии, на которых запечатлено погодное явление.
- Снег валит очень большими хлопьями. 16 мая, ё-моё. С Новым годом, друзья, - пошутил автовладелец, передвигавшийся сегодня утром по Горьковскому району.
Пользователи интернета в комментариях под одной из опубликованных видеозаписей предложили переименовать последний месяц весны в маябрь.
Вот и до Сибири добралась погодная аномалия с выпадением снега! И что интересно, с каждым годом выпадение снега в мае (именно в мае!) затрагивает все больше регионов. Скоро, возможно, майский снег будет обычным явлением...
В последние годы с климатом творятся чудеса, складывается ощущение, что поры года решили поменяться местами.
Ну и что такого? В Сибири же живем. Все равно скоро лето, пара дней пройдет и снова тепло будет.
Да уж весна не перестает удивлять. Снег в середине мая это что-то. Зато можно увидеть снеговика с венком из одуванчиков.
Хотелось бы комментария от метеорологов. А то все это уже начинает напоминать фильм "Послезавтра".