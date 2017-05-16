В Омской области в середине мая пошёл снег
Общество  •  16 мая 2017, 10:53, последнее обновление 16 мая 2017, 11:16  •  печать

В Омской области в середине мая пошёл снег

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Жители региона делятся в социальных сетях фотографиями и видеороликами майского снега, который начал идти сегодня утром.

Погода удивила омичей очередным капризом. Сегодня, 16 мая, в Омской области жители наблюдали необычное для последнего месяца весны явление - снег. Падающие с неба хлопья были замечены как минимум в трёх районах и областном центре. В социальных сетях каждый час появляются видеоролики и фотографии, на которых запечатлено погодное явление.

 

- Снег валит очень большими хлопьями. 16 мая, ё-моё. С Новым годом, друзья, - пошутил автовладелец, передвигавшийся сегодня утром по Горьковскому району.

Пользователи интернета в комментариях под одной из опубликованных видеозаписей предложили переименовать последний месяц весны в маябрь.

Теги  •  #весна #видео #погода #снег #фото

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Комментарии
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Николай Васильев  •  16 мая 2017, 14:04

Вот и до Сибири добралась погодная аномалия с выпадением снега! И что интересно, с каждым годом выпадение снега в мае (именно в мае!) затрагивает все больше регионов. Скоро, возможно, майский снег будет обычным явлением...

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Алёна Ярошевич  •  16 мая 2017, 12:32

В последние годы с климатом творятся чудеса, складывается ощущение, что поры года решили поменяться местами.

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Виктор Леонов  •  16 мая 2017, 12:09

Ну и что такого? В Сибири же живем. Все равно скоро лето, пара дней пройдет и снова тепло будет.

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Николай Лом  •  16 мая 2017, 11:33

Да уж весна не перестает удивлять. Снег в середине мая это что-то. Зато можно увидеть снеговика с венком из одуванчиков.

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Анна Орлова  •  16 мая 2017, 11:13

Хотелось бы комментария от метеорологов. А то все это уже начинает напоминать фильм "Послезавтра".

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