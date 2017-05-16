В Омской области в середине мая пошёл снег

Жители региона делятся в социальных сетях фотографиями и видеороликами майского снега, который начал идти сегодня утром.

Погода удивила омичей очередным капризом. Сегодня, 16 мая, в Омской области жители наблюдали необычное для последнего месяца весны явление - снег. Падающие с неба хлопья были замечены как минимум в трёх районах и областном центре. В социальных сетях каждый час появляются видеоролики и фотографии, на которых запечатлено погодное явление.

- Снег валит очень большими хлопьями. 16 мая, ё-моё. С Новым годом, друзья, - пошутил автовладелец, передвигавшийся сегодня утром по Горьковскому району.

Пользователи интернета в комментариях под одной из опубликованных видеозаписей предложили переименовать последний месяц весны в маябрь.