За омичами будет наблюдать "большой брат"
Общество  •  18 мая 2017, 10:00  •  печать

За омичами будет наблюдать "большой брат"

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На улицах Омска установлено 79 камер видеонаблюдения. По словам чиновников, за три года благодаря системе видеонаблюдения удалось раскрыть 95 преступлений. К 2019 году в городе должно появиться ещё 50 камер.

В Омске для обеспечения правопорядка и пресечения противоправных действий работает 79 камер видеонаблюдения. Размещены они в местах массового пребывания омичей: местах проведения общественных мероприятий, отдыха, вокзалах, а также там, где фиксируется повышенное количество правонарушений.

Как сообщает Главное управление региональной безопасности, благодаря информации, поступающей с камер видеонаблюдения, сотрудниками полиции УМВД России по Омской области за период с 2013 по 2016 годы было раскрыто 95 преступлений.

- С целью дальнейшего развития технических средств АПК "Безопасный город" в Омской области запланирована дополнительная установка 50 камер видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан в 2019 году, - добавляют в Главном управлении.

Чиновники заявляют, что благодаря "большому брату", будет возможность считать количество людей, в том числе в несанкционированных местах, выявлять движение человека (резкое ускорение, хаотичное, против потока людей), появится детектор оставленных предметов и автоматическое наведение поворотных камер на обнаруженные цели с оптическим увеличением и сопровождением по видеоизображению с обзорной камеры.

Теги  •  #безопасность #видеонаблюдение #полиция

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  18 мая 2017, 10:32

Правильное решение, чем больше камер тем меньше мест для возможных правонарушений со стороны тех кто их задумывает, ещё бы освещённости во дворах по больше сделать

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