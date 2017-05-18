За омичами будет наблюдать "большой брат"

В Омске для обеспечения правопорядка и пресечения противоправных действий работает 79 камер видеонаблюдения. Размещены они в местах массового пребывания омичей: местах проведения общественных мероприятий, отдыха, вокзалах, а также там, где фиксируется повышенное количество правонарушений.
Как сообщает Главное управление региональной безопасности, благодаря информации, поступающей с камер видеонаблюдения, сотрудниками полиции УМВД России по Омской области за период с 2013 по 2016 годы было раскрыто 95 преступлений.
- С целью дальнейшего развития технических средств АПК "Безопасный город" в Омской области запланирована дополнительная установка 50 камер видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан в 2019 году, - добавляют в Главном управлении.
Чиновники заявляют, что благодаря "большому брату", будет возможность считать количество людей, в том числе в несанкционированных местах, выявлять движение человека (резкое ускорение, хаотичное, против потока людей), появится детектор оставленных предметов и автоматическое наведение поворотных камер на обнаруженные цели с оптическим увеличением и сопровождением по видеоизображению с обзорной камеры.
Правильное решение, чем больше камер тем меньше мест для возможных правонарушений со стороны тех кто их задумывает, ещё бы освещённости во дворах по больше сделать