Житель Омской области угнал машину и спрятал её в Иртыше
Происшествия  •  17 мая 2017, 18:03  •  печать

Житель Омской области угнал машину и спрятал её в Иртыше

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Житель Омской области угнал машину, когда её владелец отошёл на несколько минут в ломбард. Добравшись до дома, мужчина решил замести следы преступления и загнал автомобиль в Иртыш.

15 мая в полицию обратился 23-летний омич, который рассказал, что на улице Серова у него угнали машину. Полицейские выяснили, что владелец  обнаружил пропажу ВАЗ-2117 почти сразу же: мужчина на несколько минут зашёл в помещение ломбарда, поэтому не заглушил двигатель, а когда вернулся, авто не оказалось на месте.

Автомобиль был немедленно объявлен в розыск, и вскоре сотрудники полиции получили информацию о том, что похожий автомобиль синего цвета был замечен на выезде из города. Спустя несколько часов угонщика нашли в селе Луговое Таврического района. Им оказался 23-летний местный житель.

Подозреваемый рассказал на допросе, что гостил в Омске у знакомых. Прогуливаясь по улице, он заметил машину, в замке зажигания которой остались ключи. Доехав до дома, задержанный попытался скрыть следы преступления и утопил ВАЗ в Иртыше.

В настоящее время автомобиль поднимают со дна реки. Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 166 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Теги  •  #ВАЗ #Иртыш #уголовное дело #угон

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