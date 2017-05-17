Омичи недоплатили за электроэнергию 2 миллиарда рублей
Общество  •  17 мая 2017, 11:23, последнее обновление 17 мая 2017, 11:27  •  печать

Омичи недоплатили за электроэнергию 2 миллиарда рублей

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Энергетики связывают огромные долги со снижением платёжеспособности населения. Однако в число должников входят крупные компании и госструктуры: УМВД, УФСИН, министерство обороны.

С начала 2017 года долг юридических и физических лиц перед "Омской энергосбытовой компанией" увеличился на полмиллиарда рублей. Общий долг достиг 2 млрд 26 млн руб. Об этом на заседании общественного совета при РЭК Омской области заявил директор ООО "Омская энергосбытовая компания" Юрий Баранов.

- На 1 января 2017 года дебиторская задолженность составляла 1 млрд 539 млн руб., а на 1 апреля - 2 млрд 26 млн руб. Связываем мы это со снижением платёжеспособности населения и сферы ЖКХ, а также недостатком лимитов бюджетного финансирования государственных учреждений. Наибольшие долги у УМВД по Омской области, УФСИН, Минобороны, - цитирует слова Баранова сайт "ОмскРегион".

По данным "Омскэнергосбыта", сегодня компания обслуживает более 800 тыс. потребителей, из которых 21 тыс. - юридические лица.

Теги  •  #долг #РЭК #электроэнергия

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