Омская область получит бюджетный кредит в размере 1,7 млрд рублей
Экономика  •  16 мая 2017, 17:07  •  печать

Омская область получит бюджетный кредит в размере 1,7 млрд рублей

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Заместитель министра финансов России Леонид Горин принял решение выдать Омской области бюджетный кредит на пять лет под 0,1 процента годовых.

Сегодня, 16 мая, пресс-служба облправительства сообщила о том, что Омская область получит из федерального бюджета кредит в 1,7 млрд руб. Такое решение было принято по итогам встречи губернатора региона Виктора Назарова с заместителем министра финансов России Леонидом Гориным в Москве. Средства федерального бюджета позволят сэкономить 850 млн руб. на обслуживании государственного долга Омской области.

- Для получения бюджетного кредита параметры бюджета Омской области были скорректированы. На сегодняшний день доля бюджетных кредитов в портфеле заимствований региона составляет более 56 процентов, - приводит слова министра финансов Омской области Вадима Чеченко пресс-служба облправительства.

Отметим, что на сегодняшний день госдолг Омской области составляет 38,4 млрд руб.

Теги  •  #бюджет #Вадим Чеченко #Виктор Назаров #госдолг #кредит

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Комментарии
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Лариса Савельева  •  16 мая 2017, 20:20

Не малая сумма, а с учётом ещё экономии процентов, ещё полезней для региона, отличный вариант стимулирования экономики.

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