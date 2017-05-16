Омская область получит бюджетный кредит в размере 1,7 млрд рублей

Заместитель министра финансов России Леонид Горин принял решение выдать Омской области бюджетный кредит на пять лет под 0,1 процента годовых.

Сегодня, 16 мая, пресс-служба облправительства сообщила о том, что Омская область получит из федерального бюджета кредит в 1,7 млрд руб. Такое решение было принято по итогам встречи губернатора региона Виктора Назарова с заместителем министра финансов России Леонидом Гориным в Москве. Средства федерального бюджета позволят сэкономить 850 млн руб. на обслуживании государственного долга Омской области.

- Для получения бюджетного кредита параметры бюджета Омской области были скорректированы. На сегодняшний день доля бюджетных кредитов в портфеле заимствований региона составляет более 56 процентов, - приводит слова министра финансов Омской области Вадима Чеченко пресс-служба облправительства.

Отметим, что на сегодняшний день госдолг Омской области составляет 38,4 млрд руб.