Омичи расплатились с долгами, чтобы не отдавать водительские права
Общество  •  15 мая 2017, 11:00, последнее обновление 15 мая 2017, 11:06  •  печать

Омичи расплатились с долгами, чтобы не отдавать водительские права

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Два жителя Омской области задолжали алименты бывшим супругам. Чтобы не лишиться водительских прав, мужчины сразу же погасили долги.

Омские судебные приставы уже второй год пользуются временной мерой, чтобы ограничивать должников в управлении всеми видами транспортных средств от воздушных и морских судов до автомобилей. Такую меру воздействия применяют для некоторых категорий граждан, чьи долги по алиментам, возмещению морального вреда или имущественного ущерба, а также штрафам ГИБДД превышает 10 тысяч рублей.

Так, 31-летний Андрей С. задолжал бывшей супруге 58 тыс. руб. на содержание ребёнка. Судебный пристав предупредила, что омич может лишиться прав, если не погасит долги. Предупреждение возымело эффект, поэтому мужчина сразу же выплатил всю денежную сумму.

Аналогичный случай произошёл и с 48-летним Александром С., которому также не понравилась перспектива лишиться прав из-за долга по алиментам в 126 тыс. руб. Поэтому он договорился с бывшей женой и пришёл в отдел судебных приставов, чтобы передать ей всю сумму в присутствии представителя закона.

Только с января по май 2017 года в УФССП России по Омской области было вынесено 432 подобных постановления на сумму 57 млн 226 тыс. руб. С помощью ограничительной меры удалось взыскать долги на сумму 2 млн 715 тыс. руб. Должникам, чьи права "заблокировали", следует соблюдать принятое постановление, поскольку за нарушения им грозят обязательные работы на срок до 50 часов или лишение прав на управление авто на срок до года.

Теги  •  #алименты #долги #права #УФССП

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Комментарии
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soveren11 Эксквайр  •  15 мая 2017, 12:45

Однако, эта ограничительная мера весьма эффективна в "борьбе" с алиментщиками. Всё правильно, не мытьём, так катаньем, как-то же надо с неплательщиков эти деньги взыскивать.

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