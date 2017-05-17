Мэрия Омска намерена изменить архитектурный облик 10-го микрорайона

Городские власти объявили аукцион по комплексному благоустройству территории микрорайона "Тополиный". В границах ул. 70 лет Октября - бульвар Архитекторов - Крупской - Дмитриева появится свой пешеходный бульвар, велосипедные дорожки и даже площадка для выгула собак.

Департамент контрактной системы Омска на сайте госзакупок разместил информацию о проведении аукциона по комплексному благоустройству территории 10-го микрорайона. Это территория в границах улиц 70 лет Октября - бульвар Архитекторов - Крупской - Дмитриева.

За 17,7 млн руб. городские власти хотят превратить эту жилую территорию в "многофункциональное пространство с высоким уровнем благоустройства". Территорию разделят на несколько функциональных зон. Их благоустройство пройдёт в два этапа. Второй этап предполагает создание центральной рекреационной зоны, основного пешеходного бульвара, велосипедной дорожки, детской площадки с современным игровым оборудованием для детей разных возрастов. Для удобства жителей организуют "диагональные пешеходные связи" от жилой застройки к местам отдыха и спорта, торговому комплексу. На этом участке, напомним, располагается спортивный комплекс "Тополиный", ныне носящий имя тренера Леонида Киселёва. Создадут здесь и специальную площадку для выгула и дрессировки собак.

Планируемая зона для благоустройства

По проекту госконтракта победитель должен приступить к работам сразу после заключения договора. Окончание работ - 1 сентября 2017 года. Но сроки выполнения отдельных видов работ будут определяться отдельно.