Мэрия Омска намерена изменить архитектурный облик 10-го микрорайона
Общество  •  17 мая 2017, 10:56, последнее обновление 17 мая 2017, 11:53  •  печать

Мэрия Омска намерена изменить архитектурный облик 10-го микрорайона

Автор:

Городские власти объявили аукцион по комплексному благоустройству территории микрорайона "Тополиный". В границах ул. 70 лет Октября - бульвар Архитекторов - Крупской - Дмитриева появится свой пешеходный бульвар, велосипедные дорожки и даже площадка для выгула собак.

Департамент контрактной системы Омска на сайте госзакупок разместил информацию о проведении аукциона по комплексному благоустройству территории 10-го микрорайона. Это территория в границах улиц 70 лет Октября - бульвар Архитекторов - Крупской - Дмитриева.

За 17,7 млн руб. городские власти хотят превратить эту жилую территорию в "многофункциональное пространство с высоким уровнем благоустройства". Территорию разделят на несколько функциональных зон. Их благоустройство пройдёт в два этапа. Второй этап предполагает создание центральной рекреационной зоны, основного пешеходного бульвара, велосипедной дорожки, детской площадки с современным игровым оборудованием для детей разных возрастов. Для удобства жителей организуют "диагональные пешеходные связи" от жилой застройки к местам отдыха и спорта, торговому комплексу. На этом участке, напомним, располагается спортивный комплекс "Тополиный", ныне носящий имя тренера Леонида Киселёва. Создадут здесь и специальную площадку для выгула и дрессировки собак.

Планируемая зона для благоустройства

По проекту госконтракта победитель должен приступить к работам сразу после заключения договора. Окончание работ - 1 сентября 2017 года. Но сроки выполнения отдельных видов работ будут определяться отдельно.

Теги  •  #госзакупки #мэрия #пешеходная зона

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Житель Омской области угнал машину и спрятал её в Иртыше  •  сегодня, 18:03
Министр финансов Омской области обещает снизить дефицит бюджета и увеличить расходы  •  сегодня, 17:53
Сотрудников детдома наказали за воспитанников, нюхавших бензин  •  сегодня, 17:35  •   1
Омич обманул жителя Подмосковья, продав ему несуществующие колёса  •  сегодня, 17:12  •   1
Появилось видео первых минут ДТП с маршруткой в центре Омска  •  сегодня, 16:33  •  
Региональное правительство будет управлять сельскими территориями из единого центра  •  сегодня, 15:57
Еще новости
Загрузка...
Ввавилон 7 лет 240х400