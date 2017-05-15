Омских дорожников заставят дорисовать ещё одну полосу на улице 70 лет Октября

На прошлой неделе на улице 70 лет Октября появилась свежая дорожная разметка. Там были обозначены четыре полосы движения в обе стороны, однако автолюбители не согласились с этим, заявив, что дорога всегда была шестиполосной. Это подтверждают и дорожные знаки "Движение по полосам". Соответствующие фото от автолюбителей появилось сегодня в социальной сети "ВКонтакте".

Как сообщили "Омск Здесь" в департаменте транспорта мэрии Омска, на этом участке действительно должно быть по три полосы в каждую сторону. "Да, там недорисована ещё одна линия. Нарисована двойная сплошная, внутренняя полоса движения обозначена продольной разметкой. Нанесли крайнюю левую полосу, а среднюю и крайнюю правую полосу не обозначили", - пояснили в ведомстве.

Напомним, что ранее ошибку при нанесении свежей дорожной разметки омичи заметили и по улице Масленникова. Там автолюбителей также возмутило "исчезновение" двух полос: на пересечении с проспектом Карла Маркса их ещё пять, а до перекрёстка с улицей Пушкина доходят лишь три.