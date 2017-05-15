Омских дорожников заставят дорисовать ещё одну полосу на улице 70 лет Октября
Общество  •  15 мая 2017, 12:16, последнее обновление 15 мая 2017, 15:20  •  печать

Омских дорожников заставят дорисовать ещё одну полосу на улице 70 лет Октября

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В мэрии Омска признали, что число полос на улице 70 лет Октября уменьшили по ошибке.

На прошлой неделе на улице 70 лет Октября появилась свежая дорожная разметка. Там были обозначены четыре полосы движения в обе стороны, однако автолюбители не согласились с этим, заявив, что дорога всегда была шестиполосной. Это подтверждают и дорожные знаки "Движение по полосам". Соответствующие фото от автолюбителей появилось сегодня в социальной сети "ВКонтакте".

 

Как сообщили "Омск Здесь" в департаменте транспорта мэрии Омска, на этом участке действительно должно быть по три полосы в каждую сторону. "Да, там недорисована ещё одна линия. Нарисована двойная сплошная, внутренняя полоса движения обозначена продольной разметкой. Нанесли крайнюю левую полосу, а среднюю и крайнюю правую полосу не обозначили", - пояснили в ведомстве.

Напомним, что ранее ошибку при нанесении свежей дорожной разметки омичи заметили и по улице Масленникова. Там автолюбителей также возмутило "исчезновение" двух полос: на пересечении с проспектом Карла Маркса их ещё пять, а до перекрёстка с улицей Пушкина доходят лишь три.

Теги  •  #дороги #дорожная разметка #мэрия #ошибка #улица 70 лет Октября

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